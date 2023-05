Technics prezentuje słuchawki wyposażone w unikalne tryby wychwytywania dźwięku otoczenia

EAH-AZ80 i EAH-AZ60M2 to najnowsze propozycje dla osób, które chcą zatopić się z muzyce, a zarazem być bezpieczne.

Modele EAH-AZ80 i EAH-AZ60M2 firmy Technics to douszne modele bezprzewodowe, wyposażone w zaawansowane funkcje redukcji szumów oraz pozwalające na słyszenie ważnych odgłosów otoczenia. W tym celu wyposażono je w unikalne tryby: "Natural Ambient" oraz "Attention". Pierwszy wychwytuje wszystkie dźwięki otoczenia, umożliwiając słuchanie muzyki lub rozmawianie przez telefon przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na otoczenie. Drugi - wyłącznie dźwięk ludzkiego głosu, dzięki czemu możesz usłyszeć je w pobliżu, takie jak ogłoszenia na lotnisku lub głos członka rodziny w domu, jednocześnie redukując inne, niepożądane hałasy zewnętrzne. Możesz dowolnie regulować zakres dźwięków zewnętrznych w obu trybach, korzystając z aplikacji Technics Audio Connect.

Nowe modele EAH-AZ80 i EAH-AZ60M2 wyróżnia użycie zaawansowanej technologii JustMyVoice. To autorskie przetwarzanie sygnału, służące do analizy sygnału głosowego i tłumienia otaczających go szumów. Tym sposobem udaje się wyeksponować czysty głos. W tym celu używane są dwa mikrofony MEMS, które aktywnie izolują go i redukują otaczający hałas dzięki technologii kształtowania wiązki. W słuchawkach znalazło się łącznie osiem mikrofonów – po cztery na każde ucho.

Fot.: Technics

EAH-AZ80 i EAH-AZ60M2 to słuchawki zapewniające wysoką jakość dźwięku dzięki zastosowanym przetwornikom, cyfrowemu przetwarzaniu sygnału oraz strukturze akustycznej. Ma to umożliwić szeroką scenę i pozwolić na usłyszenie każdego tonu. Na tym nie koniec zalet - kolejne to długi czas pracy baterii (7,5 godziny odtwarzania muzyki bez redukcji szumów) oraz siedem różnych rozmiarów nakładek, co umożliwia dopasowanie słuchawek do swoich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo obsługują dźwięk o wysokiej rozdzielczości dzięki technologii Bluetooth i LDAC , tym samym zapewniając szeroki zakres dynamiczny dźwięku z szybką reakcją i wysoką definicją. Warto także wspomnieć, że cechuje je wodoodporność (IPX4).

Modele EAH-AZ80 i EAH-AZ60M2 są dostępne w sprzedaży od 18 maja.