Technologia 5G przebojem w Chinach

Technologia 5G jeszcze nie zdążyła zadebiutować w Chinach, a już budzi ogromne zainteresowanie wśród milionów użytkowników.

Obecnie trwa ożywiona dyskusja na temat piątej generacji sieci komórkowej. Przeciwnicy nowej technologii sugerują, że ta będzie szkodzić naszemu zdrowiu, a co bardziej śmiali uważają nawet, że pozwoli ona przejąć kontrolę nad naszymi umysłami. Druga grupa - zwolenników 5G, nie może się już doczekać nowych możliwości, które zaoferuje nie tylko większy przesył danych (nawet do 20 Gb/s), ale również mniejsze opóźnienia (poniżej 5 ms). Streaming danych czy rozwój inteligentnych miast, to tylko przykłady dziedzin, które znacząco rozwiną się dzięki 5G.

Bez strachu do nowej technologii podchodzą m.in. obywatele Chin. Choć w Chinach nie udostępniono jeszcze 5G do komercyjnych działań, to trzech największych dostawców usług telekomunikacyjnych w kraju już rozpoczęło zbieranie zamówień na abonament, pozwalający na korzystanie z dobrodziejstw nowej generacji sieci komórkowej. Firmy China Mobile, China Unicom oraz China Telecom, zebrały w ten sposób już blisko 10 milionów przyszłych użytkowników 5G. Oczywiście warto tu dodać, że wstępne podpisanie umowy, gwarantuje abonamentom specjalne zniżki, co również może być powodem do tak ogromnego zainteresowania nową usługa już teraz.

Nie zmienia to jednak faktu, że wraz ze startem usługi, Chiny będą posiadać prawdopodobnie największą bazę użytkowników 5G. Warto zatem obserwować, jak szybko rozwinie się tam nowa technologia.

