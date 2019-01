Technologia Super X-Fi przebojem tegorocznych targów CES

Technologia Super X-Fi wykorzystywana w nowej linii produktowej marki Creative spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem podczas targów CES. Rozwiązanie zostało wyróżnione bogatym zestawem nagród od ekspertów.

Super X-Fi to technologia pozwalająca na szeroką personalizację dźwięku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów odpowiadających za wrażenie odsłuchu systemu wielogłośnikowego przy zastosowaniu samych słuchawek. Autorzy rozwiązania określają je jako efekt holografii akustycznej. Jednym z najnowszych produktów obsługujących Super X-Fi są słuchawki SXFI AIR. Podczas targów CES 2019 marka Creative intensywnie promowała swoje autorskie rozwiązanie. Zostało one docenione przez ekspertów i przedstawicieli mediów. Lista nagród objęła również wyróżnienia nadawane przez PC World czuli PC World "Best of CES 2019" (za SXFI Air) oraz PC World "Best of CES 2019" (za SXFI Theater). Ponadto rozwiązanie uhonorowano wyróżnieniami:

AVS Forum ‘Best of CES 2019’

TechRadar Awards 2019 ‘CES Top Pick’

Overclock ‘Best of CES 2019’

‘SoundGuys Best of CES Award’

Eteknix ‘Best of CES 2019’

Android Authority ‘Best Audio of CES 2019’

Aktualne ‘Best of CES 2019’

Tech Buyer’s Guide ‘Best of CES 2019 (Personal Audio)’

Bezpośrednio po prezentacji, Creative ogłosił, że wejdzie na rynek OEM, dążąc do wprowadzenia Super X-Fi do znacznie większej liczby użytkowników.

Ten bezprecedensowy zakres nagród i zdecydowanie pozytywnej reakcji ze strony wszystkich uczestników CES 2019, sprawił, że znacznie przyspieszyliśmy nasze plany wejścia na rynek OEM. W rzeczywistości wielu dużych partnerów OEM naciska nas, aby jak najszybciej wystartować z Super X-FI. Będzie to dla nas nowa, ekscytująca faza, ponieważ rynek OEM jest potencjalnie setki razy większy niż rynek produktów Creative Super X-Fi

- powiedział Sim Wong Hoo, CEO Creative Technology.