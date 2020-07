Technologia hybrydowa Intela w procesorach Adler Lake?

Nowy przeciek zawiera informacje na temat działania technologii hybrydowej, która prawdopodobnie pojawi się w układach Intel Adler Lake.

Intel niedawno zaprezentował technologię hybrydową, która włącznie z technologią Foveros, pojawi się z procesorami Lakefield. Są to procesory o bardzo małej mocy dla urządzeń kompaktowych, takich jak Lenovo ThinkPad X1 Fold. Od dawna mówi się, że podobna technologia pojawi się na platformie stacjonarnej z architekturą Alder Lake-S.

Plotki na temat konstrukcji rdzenia podobnej do ARM big.LITTLE pojawiały się już w marcu. Zgodnie z wyciekniętymi zdjęciami, Alder Lake-S miałby mieć konfigurację 8+8 rdzeni, gdzie połowa rdzeni to tak zwane duże rdzenie, a druga to małe rdzenie. Procesory posiadałyby więc w sumie 16 rdzeni.

Zgodnie z nowym przeciekiem, technologia hybrydowa w architekturze Alder Lake pozwoliłaby obu typom rdzeni na współdzielenie tego samego zestawu instrukcji i rejestrów, ale dostępność instrukcji zależałaby od tego, który rdzeń jest włączony. Zrzut ekranu zamieszczony na Twitterze przez użytkownika HXL sugeruje, że AVX-512, TSX-NI i FP16 będą wyłączone gdy uruchomiona jest technologia hybrydowa (zarówno duże jak i małe rdzenie są włączone). Instrukcje będą działać tylko wtedy, gdy technologia ta jest wyłączona (małe rdzenie są wyłączone). Warto zauważyć, że "wyłączona" może po prostu odnosić się do trybu, w którym CPU jest aktualnie ustawiony.

Podczas gdy architektura z dużymi i małymi rdzeniami ma wyraźny sens w przypadku urządzeń mobilnych, gdzie może mieć duży wpływ na oszczędzania energii, to nie jest jeszcze jasne, jakie zalety technologii hybrydowej odczujemy w komputerach stacjonarnych.

Oczekuje się, że architektura Intel Alder Lake zadebiutuje jako 12 generacja procesorów Core, prawdopodobnie w 2022 roku. Spodziewamy się również nowego gniazda dla układów z tej serii.

Według informacji udostępnionych na Twitterze przez użytkownika RetiredEngineer, płyty główne z serii 600 (prawdopodobnie obsługujące Intel Alder Lake) będą wyposażone w gniazdo LGA1700. Plotki sugerują, że Intel mógłby obsłużyć do 3 generacji z tym przejściem. Oczekuje się, że seria ta będzie również obsługiwać pamięć DDR5 oraz PCIe 4.0.

