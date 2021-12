Technologiczne podsumowanie 2021 roku. Co nas zaskoczyło?

Rok 2021 dobiegł końca. W krótkim materiale podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy pod kątem nowych premier sprzętowych oraz wydarzeń technologicznych. Co nas zaskoczyło, a co rozczarowało?

Gdy w 2020 roku zastanawialiśmy się co przyniesie 2021 rok ciężko było uzyskać jasny i możliwy do spełnienia obraz sytuacyjny. Wystarczy przypomnieć, że w grudniu 2020 roku nadal nie mieliśmy dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19, obostrzenia były dużo bardziej restrykcyjne, a świat nie do końca wiedział jak poradzić sobie z pojawiającymi się co chwilę przeszkodami.

2021 rok dobiega końca Źródło: Rohan on Unsplash

Od tego momentu minęło 12 miesięcy. W tym okresie czasu wprowadzono wiele nowych rozwiązań technologicznych oraz sprawdzone szczepionki na COVID-19. Niestety jak to w życiu bywa nie wszystko poszło zgodnie z planem i naszymi założeniami. Szybko okazało się, że kryzys na rynku półprzewodników nie skończy się tak szybko, a pozostające w obiegu szczepionki przeciwko koronawirusowi nie uchroniły nas przed kolejną falą zachowań.

Jak zatem wygląda ostatni rok w technologiach? Co się zmieniło i jakie nowości wprowadzono?

1. Wprowadzenie do obiegu na szeroką skalę szczepionek przeciwko COVID-19

W ostatnim roku wprowadzenie szczepionek przeciwko COVID-19 było tematem numer jeden z pogranicza nauki, biologii oraz technologii. Szczepionki wywołały wielką debatą publiczną na temat ich skuteczności oraz sensowności stosowania. Wielu ludzi nadal nie wierzy w pandemię, a pomimo dwóch lat od wystąpienia COVID-19 nadal dobrze nie znamy tej choroby. Nowe mutacje oraz szerząca się dezinformacja nie poprawiają sytuacji, która przyczyniła się do czwartej (największej pod względem liczb) fali koronawirusa w Polsce.

Szczepionka na koronawirusa Źródło: Daniel Schludi / Unsplash

W 2021 roku do użytku w naszym kraju wprowadzono cztery szczepionki przeciw COVID-19. Mowa o szczepionkach mRNA - Pfizer/BioNTech Comirnaty i Modernie oraz dwóch szczepionkach wektorowych - AstraZeneca oraz Janssen Pharmaceutica NV/Johnson & Johnson. Szczepionki pierwotnie były 1/2 zdawkowe. Dziś wiemy już, że szczepienia będą odbywać się regularnie, aby utrzymać wymagany poziom odporności.

2. Wprowadzenie na rynek Windowsa 11

Bardzo dużą niespodziankę przygotował dla nas Microsoft. Po sześciu latach informowania, że Windows 10 to ostateczny system operacyjny, który będzie rozwijany jako usługa gigant z Redmond zaprezentował Windowsa 11. System operacyjny posiada mnóstwo zmian wizualnych. Zdecydowano się na całkowite przeprojektowanie interfejsu użytkownika. Większość elementów pozostało na swoich miejscach, ale system Windows 11 wymaga zmiany kilku przyzwyczajeń.

Windows 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Windows 11 w końcu zunifikował wygląd usług Microsoftu. W całym systemie wprowadzono Fluent Design, a przy okazji zaktualizowano pakiet Office 365. Inżynierowie ponownie dopasowali system do obsługi z wykorzystaniem dotyku i całkowicie przeprojektowali ustawienia systemowe, które otrzymały nowe elementy przeniesione ze starego Panelu Sterowania.

Nowa wersja Windowsa to także natywne wsparcie dla ekranów OLED, matryc o podwyższonej częstotliwości odświeżania oraz platformy Intel Evo. Nie zabrakło również wersji dedykowanej na komputer z procesorami ARM.

Niestety Windows 11 znacząco podniósł wymagania systemowe. Większość komputerów wyprodukowanych przed 2018 roku nie otrzyma oficjalnej aktualizacji do nowej wersji systemu.

3. Szeroka dostępność 5G

W 2021 roku medialność tematu 5G zauważalnie spadła. Nie oznacza to jednak, że operatorzy przestali pracować nad tym obszarem. W Polsce wybudowano mnóstwo nowych stacji bazowych kompatybilnych z siecią nowej generacji. Dzięki rozwojowi infrastruktury z 5G skorzystamy już nie tylko w centach miast. Sieć ta pojawiła się na przedmieściach oraz na często uczęszczanych trasach i w kurortach wypoczynkowych.

Dodatkowo na rynku pojawiły się pierwsze tanie smartfony z obsługą 5G. Za najtańsze model zapłacimy mniej, niż 1000 zł, a producenci co chwile wprowadzają nowe urządzenia zwiększając tym samym możliwości wyboru.

Realme 8 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niestety aby skorzystać z 5G nie wystarczy jedynie kompatybilny telefon. Operatorzy nadal blokują 5G w najtańszych planach taryfowych. Aby skorzystać z sieci nowej generacji musimy posiadać specjalnie przygotowaną ofertę, która jest zauważalnie droższa od podobnej, ale bez obsługi sieci 5G.

4. Android 12

Rok 2021 upłynął również na testowaniu Androida 12. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo, prywatność oraz możliwości personalizacji.

Google podpatrzyło kilka funkcji znanych z nakładek firm trzecich i wprowadziło je do Androida 12. Mowa o przewijanych zrzutach powiadomień, trybie obsługi jedną ręką oraz panelu gier. Udoskonalono panel prywatności, wprowadzono nowy język stylistyczny Material You oraz sygnalizatory wykorzystania mikrofonu oraz aparatu.

Aktualnie trwa proces aktualizacji smartfonów do Androida 12, który zakończy się w drugiej połowie 2022 roku. Wtedy powinniśmy zobaczyć Androida 13.

5. Coraz lepsze smartfony z elastycznymi ekranami

Ostatnie miesiące były bardzo ważne dla rozwoju składnych smartfonów. Na rynku pojawiło się kilka znacznie tańszych, a przy tym dużo bardziej dopracowanych konstrukcji. Mowa między innymi o smartfonach Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Nie są one już jedynie ciekawostką rynkową, a realną alternatywą dla klasycznych flagowców.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Składane smartfony w końcu otrzymały ulepszone ekrany, mniej widoczne zawisy, wytrzymalszą obudowę oraz stały się w pełni wodoodporne. Do tego cena spadała do akceptowalnego poziomu. Za Galaxy Z Flip 3 zapłacimy tyle co za Galaxy S21+. Oznacza to, że nie jest to już najdroższy smartfon w portfolio Samsunga. Góruje nad nim Galaxy S21 Ultra.

6. Wysyp samochodów elektrycznych

Unia Europejska oficjalnie zdecydowała, że do końca 2035 roku planuje wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Taka deklaracja zmotywowała największych producentów do wprowadzania na rynek nowych aut elektrycznych. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy na drogach pojawiło się kilka niezwykle ciekawych elektryków. Mowa o taniej Dacii Spring, Kii EV6, Hyundaiu iONIQ czy BMW iX. Auta elektryczne systematycznie otrzymują mocniejsze silniki i większe akumulatory, które przekładają się na większy zasięg. Poprawia się również prędkość ładowania.

BMW iX fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niestety nadal kuleje ilość ładowarek, a samochody elektryczny w dalszym ciągu nie nadają się na trasę. To bardziej propozycja na drugie auto w rodzinie, który większość czasu spędza w mieście skutecznie omijając korki buspasami i ograniczając koszty eksploatacji dzięki darmowemu parkowaniu.

7. Wydłużenie wsparcia dla smartfonów

Producenci sprzętu elektronicznego w końcu zauważyli, że schemat wymiany smartfonów co 24 miesiące nie jest już aktualny. Nowe urządzenie starzeją się coraz wolniej, a postęp technologiczny nie jest na tyle duży, aby co rok lub dwa wymieniać telefon na nowszy. Nie ułatwia tego fakt, że flagowe modele nie kosztują już 2000 zł. Ceny z łatwością przebijają 5000 zł, co sprawia, że konsumenci rozsądniej wybierają nowe urządzenie i korzystają z niego zauważalnie dłużej.

Realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wiodący producenci sprzętu z Androidem w 2021 roku ogłosili, że przedłużają wsparcie aktualizacji dla swoich urządzeń. W większości przypadków możemy liczyć na 3 lata aktualizacji rozwojowych zmieniających wersję Androida oraz dodatkowy rok aktualizacji zabezpieczeń.

Niestety nie każda firma zdecydowała się na taki krok. Na półkach sklepowych nadal znajdziemy smartfony, które mogą nieotrzymań zaledwie jedną aktualizację rozwojową.

8. Procesory ARM wydajniejsze od układów x86

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy firma Apple intensywnie przechodziła ze stosowania układów x86 na autorskie procesory Apple Silicon. Po premierze układów Apple M1 w 2020 firma opracowała nowe chipy przeznaczone dla najwydajniejszych komputerów mobilnych. Premiera Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max udowodniła, że Apple na poważnie porzuciło klasyczną architekturę x86. Firma pokazała, że architektura ARM jest bardziej dostosowana do potrzeb aktualnych konsumentów, a wydajność najnowszych modeli jest zauważalnie wyższa od odpowiedników opartych na procesorach Intela.

Procesory M1 Max i Mx Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Testy syntetyczne urządzeń z układami Apple M1 Pro/Max pokazują, że kompaktowy laptop o masie własnej 1,61 kg jest zauważalnie wydajniejszy od stacjonarnej stacji roboczej z procesorem Intel Xeon.

9. Praca zdalna zostanie z nami na stałe

W ciągu ostatnich miesięcy wiele mówi się o powrocie do nowej normalności. Firmy i pracownicy z całego świata wiedzą już, że na klasyczny powrót do biura nie mają co liczyć. Jest to wygodne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Przeważająca większość firm wprowadziła pracę zdalną, a biura otwarte są przez kilka dni. Często są one wykorzystywane jako miejsce do przedyskutowania pomysłów i wspólnego zebrania myśli.

Biuro w trakcie pandemii Źródło: Jose Losada / Unsplash

Praca hybrydowa zmieniła nasze nastawienie i podejście do pracy. Część specjalistów zdecydowała się na wyprowadzkę z dala od miasta. Dodatkowo dzięki pracy zdalnej odległość pomiędzy biurem, a pracownikiem przestała być problemem przy zatrudnianiu na nowe stanowiska.

10. Tablety powracają do łask

Po jedenastu latach od wprowadzenia na rynek pierwszego iPada rynek tabletów ponownie przeżywa boom. Producenci urządzeń z Androidem zaczęli wprowadzać na rynek nowe tablety dostosowane do potrzeb użytkowników. Wzrost popularności tego typu urządzeń zawdzięczamy głównie pracy i nauce zdalnej, ale również debiutowi Androida 12L.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Google po raz pierwszy od wielu lat testuje oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla tabletów. Urządzenia te w niedalekiej przyszłości będą w stanie w pełni wykorzystać potencjał kompaktowych rozmiarów oraz sporego ekranu obsługiwanego z wykorzystaniem dotyku.