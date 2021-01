Technologie i oprogramowanie, które umarły w 2020 roku

Pierwszy rok trzeciej dekady 2000 roku za nami. Czas podsumować, jakie technologie pożegnaliśmy w 2020 roku. Sprawdź, czy za którąś z nich będziesz tęsknił. Na liście znalazł się między innymi niezwykle popularny system operacyjny.

Rok 2020 już za nami. Większość internautów z pewnością nie zapamięta dobrze minionego roku w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w świecie technologii w 2020 roku pożegnaliśmy wiele znanych i lubianych rozwiązań.

Źródło: Sergey Zolkin/Unsplash

W dzisiejszym materiale pokazujemy technologie i oprogramowanie, dla których wsparcie zostało zakończone w 2020 roku. Sprawdź, za którymi rozwiązaniami będziemy tęsknić, a które już dawno temu zapisały się na kartach historii.

Windows 7

Zaczynamy od niezwykle popularnego systemu operacyjnego Windows 7, który w 2020 roku stracił wsparcie ze strony firmy Microsoft. Windows 7 to ostatnia klasyczna wersja systemu operacyjnego Windows z Menu Start, bez wsparcia dla nowoczesnych aplikacji PWA, widgetów, trybu tablet oraz odświeżonego wyglądu.

Logo Windows Źródło: PCWorld.com

Windows 7 po raz pierwszy został wprowadzony na rynek pod koniec 2009 roku. System sprzedawany był do czasu prezentacji Windows 10 w 2015 roku. Już kilka lat temu Microsoft poinformował, że zaprzestaje udostępniania nowych funkcji dla Windowsa 7. Z tego właśnie względu system ten nie jest kompatybilny z przeglądarką Edge oraz Microsoft Teams.

W styczniu 2020 roku Microsoft zaprzestał wydawania poprawek zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windows 7.

Pamiętaj, że jeżeli nadal korzystasz z Windowsa 7, to możesz zaktualizować go za darmo do Windows 10. Sprawdź, jak to zrobić.

Adobe Flash Player

Flash Player to technologia rodem z lat 90 tych XX wieku, która do końca 2020 roku była utrzymywana przy życiu. Lata temu większość stron wykorzystywała technologię Flash. Pozwalała ona na budowę atrakcyjnych wizualnie oraz interaktywnych witryn sieciowych. Nie można również zapominać o reklamach, które także korzystały z Flasha.

Logo Adobe Flash Player Źródło: PCWorld.com

Niestety rozwiązanie od Adobe borykało się z problemami z bezpieczeństwem oraz zużywało ogromne ilości energii na komputerach przenośnych. W miarę rozwoju nowych języków programowania, technologia Flash Player powoli odchodziła do historii.

W 2017 roku Adobe przekazało że z końcem 2020 roku zaprzestaje wspierania technologii Flash Player. Na przestrzeni ostatnich trzech lat najpopularniejsze przeglądarki sieciowe zaczęły ograniczać, a później usuwać wsparcie dla Flash Playera.

Nintendo 3DS

Aż trudno uwierzyć, że w 2020 roku dało się kupić nową konsolę Nintendo 3DS. Po 9,5 roku oraz sprzedaniu 76 milionów egzemplarzy konsol 3DS, Nintendo oficjalnie zaprzestało sprzedaży i wsparcia dla konsol tego typu.

Nintendo 3DS Źródło: PCWorld.com

Nintendo 3DS wprowadziło niemałą rewolucję podczas swojego debiutu rynkowego w 2011 roku. Była to pierwsza konsola z wbudowanym wyświetlaczem 3D, który do działania nie wymagał noszenia specjalnych okularów.

Produkcja konsoli Nintendo 3DS zakończyła się we wrześniu 2020 roku. Następcą jest najnowsza konsola Nintendo Switch, która pojawiła się na rynku w 2017 roku.

Mixer

Mixer to kolejne rozwiązanie Microsoftu na naszej liście. W pierwotnym zamyśle Mixer miał być konkurencją dla Twitcha. Dziś wiemy już, że usługa giganta z Redmond nie zyskała przychylności konsumentów i finalnie została zamknięta 22 lipca 2020 roku. Obecnie Microsoft korzysta z Facebook Gaming.

Logo Microsoft Mixer Źródło: PCWorld.com

Do czego służył Mixer? Był to serwis pozwalający na streamowanie gier wideo na żywo podobnie, jak można to robić na Twitchu. Mixer pojawił się w 2017 roku i przetrwał na rynku zaledwie trzy lata. Nawet zawarcie intratnych kontraktów ze stremerami nie pomogło zwiększyć popularności Mixera.

Aplikacja Facebooka na Windows 10

Aplikacja Facebooka na Windows 10 od początku istnienia była mocno niedopracowana. Dodatkowo większość internautów nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Jeżeli jesteś jednym z nim to śpieszę z wyjaśnieniami. W 2016 roku w sklepie Microsoft Store pojawiła się aplikacja Facebooka. Skierowana była do użytkowników komputerów i tabletów z systemem operacyjnym Windows.

Facebook na Windows 10 Źródło: PCWorld.com

Facebook na Windowsa posiadał implementację z kafelkami Live Tiles oraz powiadomieniami. Finalnie Facebook ze względu na niską popularność i problemy z działaniem postanowił usunąć aplikację na Windowsa z Microsoft Store w lutym 2020 roku.

Aplikacje Google Chrome

W styczniu 2020 roku Google poinformowało, że zakończy wsparcie dla aplikacji Google Chrome. Chodzi tu o samodzielne aplikacje internetowe które można było instalować z wykorzystaniem Chrome Web Store. Programy te działały w swoich oknach i zachowywały się podobnie do aplikacji zainstalowanych na Windowsie.

Logo Google Chrome Źródło: PCWorld.com

Rozwiązanie to nie było jednak z byt popularne. Najczęściej używaną aplikacją był stworzony przez samo Google program Chromebook Recovery Utility.

Od marca 2020 roku Google nie przyjmuje nowych aplikacji Chrome do Chrome Web Store.

W czerwcu 2021 roku wysukiwarkowy gigant wyłączy wsparcie dla aplikacji Chrome na macOS, Windows oraz Linux. W systemie Chrome OS aplikacje Chrome będą działać do końca czerwca 2022 roku.

Google jako oficjalny powód rezygnacji z rozwoju aplikacji Chrome wskazał programy typu PWA. Zapewniają one podobne możliwości, a nie są powiązane z przeglądarką Chrome.

Google Play Music

Dziesięć lat temu na rynku pojawiło się mnóstwo usług do strumieniowego przesyłania aplikacji. Obecnie kurz nieco opadł, a użytkownicy korzystają z jednej z usług od Google, Apple lub Spotify.

Logo Google Play Music Źródło: PCWorld.com

Przez długi okres czasu wyszukiwarkowy gigant posiadał w swojej ofercie dwie usługi strumieniowego przesyłania muzyki. Mowa o Google Play Music oraz YouTube Music.

Finalnie zarząd Google stwierdził, że utrzymywanie podobnych usług nie ma sensu. Wsparcie dla Google Play Music zakończyło się w grudniu 2020 roku.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Google zachęcało użytkowników do przejścia na nową usługę - YouTube Music.

Tekst powstał na bazie artykułu z PCWorld.com