Ted Lasso sezon 3 – kiedy premiera? Powrót serialu Apple TV

Czekacie na swojego ulubionego trenera piłki nożnej? Przekonajcie się, co czeka Was w 3. sezonie Teda Lasso, czyli przebojowej komedii od Apple TV.

Spis treści

Ted Lasso – najważniejsze informacje

Tytuł: Ted Lasso

Ted Lasso Twórcy: Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly

Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly Gatunek: komediodramat

komediodramat Liczba potwierdzonych sezonów: 3

3 Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2020-obecnie

Ted Lasso to komedia sportowa opowiadająca o trenerze futbolu amerykańskiego, który nagle musi poprowadzić brytyjską drużynę piłki nożnej o nazwie AFC Richmond. Mimo zerowego doświadczenia w tej dziedzinie Ted podejmuje wyzwanie. Jak się jednak okazuje, nie został zaangażowany przypadkiem. Właścicielka drużyny, Rebecca Welton, chce by piłkarze ponieśli dotkliwą klęskę – ma to być zemsta na jej byłym mężu, poprzednim właścicielu klubu. Nieoczekiwanie Ted zaczyna jedna odnosić sukcesy i przekonywać do siebie zarówno piłkarzy, jak i samą Rebecę.

Sezon 3

Szczegóły fabuły nadchodzącego sezonu Teda Lasso wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że możemy spodziewać się dalszego rozwoju postaci Rebeki. W 3. sezonie właścicielka drużyny będzie musiała uporządkować swój romans z Samem, a także kontrolować relację biznesową z byłym mężem.

Wyzwania stoją również przez Nate'em, który nieoczekiwanie wyrósł na główny czarny charakter serialu.

fot. Apple TV

Data premiery

Na razie 3. sezon Teda Lasso nie ma jeszcze wyznaczonej dokładnej daty premiery. Wiadomo jednak, że nowe odcinki pojawią się wiosną 2023 roku.

Obsada

W 3. sezonie serialu do swoich ról powrócą:

Jason Sudeikis – Ted Lasso

– Ted Lasso Hannah Waddingham – Rebecca Welton

– Rebecca Welton Nick Mohammed – Nate Shelley

– Nate Shelley Brett Goldstein – Roy Kent

– Roy Kent Brendan Hunt – trener Beard

– trener Beard Jeremy Swift – Higgins

– Higgins Phil Dunster – Jamie Tartt

– Jamie Tartt Juno Temple – Keeley Jones

W obsadzie pojawią się też nowe twarze. Ann Baker zagra mamę Teda, a Jodi Balfour wcieli się w pewną przedsiębiorczynię. W 3. sezonie w drużynie AFC Richmond ma także pojawić się nowy zawodnik.

