Tefal aż -40% taniej? Takie rzeczy tylko w Biedronce - ostatni dzień promocji!

Świąteczne przygotowania? Kuchenne rewolucje? Biedronka odpala promocję na sprzęty Tefal! Sprawdź, jak z niej skorzystać i kupić urządzenia z 40% rabatem - dziś ostatni dzień akcji.

Spis treści

Domowe sprzęty AGD stają się obecnie niemal niezbędne. Pozwalają zaoszczędzić czas, wysiłek, a finalnie - przygotować ulubiony deser lub posiłek. Wyposażenie kuchni zawsze wiąże się jednak z dużymi kosztami, przez co upragnione zakupy odkładamy w czasie. Jeśli planowałeś wymienić stary sprzęt, Biedronka przygotowała akcję, która pozwoli Ci wiele zaoszczędzić!

Biedronka: Sprzęt Tefal aż -40% taniej - jak skorzystać?

Jako że w ofercie Biedronki znalazło się kilka sprzętów od znanej marki, sieć sklepów startuje z wyjątkową akcją. Aby móc skorzystać z rabatu należy dokonać zakupu dwóch urządzeń Tefal, a tańszy z nich - zostanie przeceniony o -40%. Promocja potrwa wyłącznie do dziś - 21.12 lub wyczerpania zapasów (produkty mogą widnieć na półkach do 28.12, jednak w regularnej cenie). Uprawnieni do możliwości skorzystania z akcji są wszyscy, którzy posiadają kartę Moja Biedronka lub okażą się aplikacją mobilną. Produkty można łączyć dowolnie.

Zobacz również:

Sprzęt Tefal w Biedronce. Przegląd produktów

Toster dwukomorowy Tefal

Parametry:

moc: 730-870 W

7-stopniowa regulacja intensywności opiekania

funkcja rozmrażania i zatrzymania

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 129 zł

Blender 3 w 1

Parametry:

moc: 450 W

2-stopniowa regulacja prędkości

ostrza Zelkrom

w zestawie: rozdrabniacz o poj. 500 ml, kubek do miksowania o poj. 800 ml, trzepaczka

Cena: 169 zł

Mikser ręczny

Parametry:

moc: 300 W

5-stopniowa regulacja prędkości i przycisk turbo

w zestawie mieszadła i haki do wyrabiania ciasta

Cena: 109 zł

Czajnik bezprzewodowy

Parametry:

moc: 2400 W

poj.: 1,7 l

wyjmowany filtr

zabezpieczenie przed pracą na sucho

obrotowa podstawa

Cena: 119 zł

Promocja obowiązuje wyłącznie w stacjonarnych sklepach Biedronka w całej Polsce. Jeśli preferujesz zakupy online, wiele sprzętów znanych marek z zakresu AGD (m.in. MPM oraz Berlinger Haus) znajdziesz również w sklepie internetowym.

Berlinger Haus mikser planetarny

kompaktowy kształt

regulacja 6 prędkości oraz funkcja Turbo

system mocowania misy

pokrywa zamykająca misę równocześnie z opuszczeniem mieszadła

funkcję odchylania

nóżki antypoślizgowe

w zestawie: korpus z jednostka napędową, misa 6,l, 3 końcówki: do zagniatania ciasta, trzepak oraz śmigło

Cena: 599 zł - 499 zł

MPM MKW-06M ekspres ciśnieniowy

Pompa ciśnieniowa 20 bar

System Thermoblock

W zestawie: filtr na 1 filiżankę (10g), filtr na 2 filiżanki (20g), miarka-ugniatacz do kawy

Lamka kontrolna

Wyjmowana tacka ociekowa

Antypoślizgowe nóżki

Cena: 379 zł

Z całościową ofertą możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Może Cię zainteresować: W Biedronce pojawiły się smartwatche - obok takich cen trudno przejść obojętnie.