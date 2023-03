Tego jeszcze nie wiesz o tych znanych producentach AGD. Tak wyglądały ich początki

Myślisz, że dobrze znasz lubiane marki? Niektóre mają naprawdę ciekawą historię! Oto, jakie fakty o najpopularniejszych producentach warto znać.

Te marki znamy chyba wszyscy. Kojarzone są z nowoczesnymi sprzętami AGD, a wiele z nich zajmuje się też produkcją urządzeń RTV, audio i innych. Jednak ich historie mogą zaskakiwać – początki działalności niektórych z nich niewiele mają wspólnego z ich dzisiejszą działalnością. Wiele spółek w międzyczasie dokonało fuzji, na przestrzeni lat zmieniło nazwę czy właściciela. Są jednak też takie firmy, które od początku pozostają w rękach rodziny założycielskiej. Przeczytajcie sami…

Philips

Historia tej firmy sięga 1891 r., gdy Gerard Philips i jego ojciec Frederik rozpoczęli produkcję żarówek i innych produktów elektronicznych. W 1921 r. Anton Philips nawiązał kontakty z firmą braci Borkowskich. Celem była dystrybucja wyrobów firmy na terenie Polski. Kolejny rok przyniósł uruchomienie w Warszawie produkcji lamp tej marki. W 1927 r. rozpoczęto w Polsce produkcję lamp radiowych, a 3 lata później rozpoczęto też sprzedaż aparatów rentgenowskich. Efektem tych nowych działań było utworzenie firmy Polski Roentgen Mueller GmbH. Kolejne lata przyniosły uruchomienie kolejnych linii i zakładów produkcyjnych, jednak po wybuchu wojny wszystkie fabryki trafiły pod zarząd niemiecki. Co ciekawe, większość pracowników Philips należała do Armii Krajowej, a w Powstaniu Warszawskim wzięła udział kompania „Wysocki-Philips”. Philips wznowił swoją działalność w Polsce tak naprawdę dopiero w 1991 r. Dziś jest to jedna z wiodących marek, znana m.in. ze sprzętu AGD, RTV, audio, oświetlenia oraz urządzeń medycznych.

Sharp

Ta japońska marka została założona w 1912 r. przez Tokuji Hayakawę. To wynalazca pierwszego na świecie mechanicznego ołówka, Ever-Sharp, który dał firmie znaną po dziś dzień nazwę. Jednak tak naprawdę, wcześniej zaprojektowanym i opatentowanym przez Hayakawę produktem była zatrzaskowa klamra Tokubijo. Pierwszym sprzętem elektronicznym było natomiast wyprodukowane w 1925 r. radio z detektorem kryształkowym. W 1976 r. firma kończy prace nad ogniwami fotowoltaicznymi, co otwiera przedsiębiorstwu drzwi do przemysłu kosmicznego. Lata 60. XX w. to natomiast czas rozwoju marki w kierunku produkcji sprzętów AGD. W 1970 r. firma zmienia nazwę z Hayakawa Electric Co. Ltd na Sharp Corporation. Kolejne lata to oczywiście liczne innowacyjne projekty, jak kserokopiarka, kieszonkowy kalkulator, telewizor TFT LCD oraz Full HD, jonowy oczyszczacz powietrza, a nawet tablica interaktywna. Dziś marka Sharp znana jest m.in. z wysokiej jakości telewizorów i sprzętów AGD.

Miele

Miele (a właściwie: Miele & Cie. KG) to niemiecki producent sprzętów AGD. Siedziba firmy znajduje się w Gütersloh (w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia). Przedsiębiorstwo założyli w 1899 r. Carl Miele i Reinhard Zinkann – mieli wówczas 11 pracowników i trudnili się produkcją wirówek do mleka. Jednak już w drugim roku działania firmy przedsiębiorstwo uruchomiło drugą gałąź produkcji, wypuszczając nowy produkt – maszynę do robienia masła. Kolejne poszerzenie oferty w następnych kilku latach przyniosło pralki oraz… samochody. W latach 50. XX w. w portfolio firmy pojawiły się też mopedy, motorowery oraz motocykle. Niedługo później firma zaprojektowała odkurzacz oraz elektryczną suszarkę do ubrań i zmywarkę. Dziś markę Miele kojarzymy też z wysokiej jakości ekspresami do kawy, jednak co ciekawe, do oferty weszły one dopiero w drugiej dekadzie XXI w. Warto wiedzieć, że po dziś dzień firmą kierują obie rodziny, a właściwie już czwarte pokolenie rodzin założycieli.

Candy

Firma została założona w 1945 r. we Włoszech, przez rodzinę Fumagalli. Co ciekawe, rodzina ta jest do dziś właścicielem grupy. Przedsiębiorstwo już na początku swojej działalności wyprodukowało pierwszą włoską pralkę – Model 50. W 1946 roku firma zmieniła nazwę na znaną do dziś Candy. Niewiele osób wie, że nazwa ta pochodzi od popularnej wówczas piosenki, rozsławionej przez Nat King Cole’a. W 1955 roku firma Candy otworzyła się na rynki zagraniczne i uruchomiła swój pierwszy oddział we Francji, a następnie w 1958 roku – w Niemczech. W 1966 r. marka wypuściła pierwszy model zmywarki – Stipomatic. W 1985 r. grupa przejęła dwie włoskie marki Zerowatt i Gasfire, a kolejne lata przyniosły następne fuzje, przyczyniając się do prężnego rozwoju przedsiębiorstwa. Dziś Candy jest jednym z wiodących producentów sprzętu AGD.

Amica

Nie każdy wie, że jest to nasz rodzimy producent elektroniki. Historia firmy sięga 1945 r., gdy pod Poznaniem uruchomiono Fabrykę Wyrobów Metalowych. W 1957 r. przedsiębiorstwo, będąc niejako pionierem w tej dziedzinie, zajęło się produkowaniem kuchni węglowo-gazowych, a 4 lata później – kuchni gazowych. Do rozwoju firmy przyczyniło się też przejęcie w 2000 r. duńskiej firmy Gram. W 2004 r. w Niemczech uruchomiono Amica International, a 5 lat później – tym razem w Chinach – Amica Far East Ltd. Ważnym punktem w rozwoju spółki było też przejęcie w 2015 r. brytyjskiej marki CDA oraz w 2017 r. francuskiej spółki Sideme. W 2019 r. do portfolio firmy dołączyła także hiszpańska marka Fagor Electrodoméstico. Dziś grupa Amica jest obecna w ponad 60 krajach.

Krups

To niemieckie przedsiębiorstwo jest jedną z gałęzi francuskiej grupy Groupe SEB, będącej również właścicielem marek takich, jak Tefal czy Moulinex. Firma Krups została założona już w 1846 r. w Solingen (w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia). Początkowo była to niewielka fabryka, a jedną z najważniejszych gałęzi działalności tej marki była produkcja wag. Co ciekawe, 100 lat później, w latach 50. XX w. przedsiębiorstwo wciąż pozostawało w rękach członków rodziny Krups. Dziś jest ono jednym z wiodących producentów sprzętów małego AGD. Wśród jego pionierskich projektów jest m.in. ekspres do kawy obsługujący saszetki.

Bosch

Marka Bosch (a właściwie: Robert Bosch GmbH) należy do Grupy Bosch. Jest to firma założona w 1886 r. w Stuttgarcie przez Roberta Boscha. Produkuje różnego rodzaju elektronikę, ale też produkty związane z motoryzacją i techniką przemysłową. Od 1967 r. w ofercie tego producenta są też sprzęty AGD. Dziś jest to koncern, w którego posiadaniu są fabryki i sieć dystrybucyjna oraz serwisowa. Ma też ok. 440 spółek zależnych i regionalnych, usytuowanych w 60 różnych krajach świata. Imponująca jest też liczba posiadanych przez markę zakładów serwisowych – jest ich aż 13 tys., znajdują się w ponad 140 krajach świata. W Polsce marka Bosch działa od 1992 r. Reprezentują ją w Polsce 4 spółki, a wśród nich Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. oraz sia Abrasives Sp. z o.o.

Whirlpool

Firma Whirlpool (a właściwie: Whirlpool Corporation) swoje korzenie ma w Ameryce. Ta popularna firma została założona w 1911 r. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Michigan. Pierwsza nazwa firmy brzmiała: Upton Machine Company. Jednak w 1929 r. doszło do fuzji z Nineteen Hundred Washer Company, a efektem było powstanie Nineteen Hundred Corporation. Warto wiedzieć też, że w 2014 r. Whirlpool przejął Indesit. Znana dziś nazwa do obiegu weszła w 1949 r. Firma rozpoznawalna jest przede wszystkim ze sprzętów AGD. Co ciekawe, w 1960 roku zawiązała kontrakt rządowy na zaprojektowanie i stworzenie pierwszej amerykańskiej eksperymentalnej kuchni kosmicznej. Projekty tej firmy wykorzystano w misjach programu Gemini, Apollo oraz Skylab. Spółka działa niemal na całym świecie, pod różnymi markami. W Polsce fabryki tego przedsiębiorstwa znajdują się w Łodzi, Radomsku oraz we Wrocławiu.

Tefal

Historia tej marki sięga 1954 r., kiedy to Marc Grégoire pokrył – zgodnie z sugestią swojej żony – powierzchnię patelni ochronną warstwą. Zastosował tę samą technologię, którą wykorzystywał do konserwacji swojego sprzętu wędkarskiego. Efekt był tak pozytywny, że już 2 lata później powstała firma Tefal, zajmująca się produkcją patelni pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu. W 1968 r. marka ta weszła w skład Groupe SEB i stała się częścią wiodącego światowego koncernu produkującego m.in. sprzęty małego AGD. Dziś firma ta jest obecna w ponad 150 krajach. Zatrudnia ponad 34 tys. pracowników. Wciąż prężnie się rozwija, wprowadzając na rynek ponad 250 nowych produktów rocznie.

LG

Marka LG (a właściwie: LG Electronics) to przedsiębiorstwo południowokoreańskie. Firma powstała w 1958 r. jako Gold Star i wyprodukowała pierwsze koreańskie radio. Kilka lat później marka mogła poszczycić się też własnym projektem lodówki oraz telewizora. W 1982 r. firma założyła pierwszą zagraniczną bazę produkcyjną, lokując ją w USA. Od 1995 r. przedsiębiorstwo działa pod znaną po dziś dzień nazwą. Od 1999 r. eksperci marki pracowali nad technologią LCD, jednocześnie projektując i doskonaląc pralki. Kolejne lata przyniosły oczywiście następne innowacyjne projekty – m.in. telewizory 3D, ultra HD, OLED 4K i systemy Smart TV webOS. Dziś LG jest jednym z wiodących producentów elektroniki, w tym również urządzeń AGD, i dociera do konsumentów na całym świecie.

Siemens

Siemens, a właściwie Siemens AG, to międzynarodowy koncern, którego działalność koncentruje się na branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. W jego ofercie są różne urządzenia RTV oraz AGD, zarówno duże, jak i małe. Główne siedziby tego przedsiębiorstwa usytuowane są w Monachium oraz w Berlinie. Na całym świecie firma ta zatrudnia ponad 400 000 pracowników. To jeden z najpopularniejszych na całym świecie producentów elektroniki. W Polsce, jako Siemens Polska (Siemens Sp. z o.o.), czyli lokalna spółka globalnego koncernu, działa od 1991 r. Centrala polskiego oddziału przedsiębiorstwa mieści się w Warszawie.

Dyson

Historia tej słynnej marki rozpoczyna się w 1978 r. w południowej Anglii, kiedy to James Dyson zirytował się, że przez zapchany worek na kurz jego odkurzacz nie działał wystarczająco wydajnie. Powzięty wówczas zamiar stworzenia rozwiązania tego problemu zaowocował zaprojektowaniem odkurzacza bezworkowego – pierwszy egzemplarz był gotowy już 5 lat i 5127 prototypów później. Dziś urządzenia marki Dyson docierają do 65 krajów na całym świecie, a wiodącą linią produktową nadal pozostają odkurzacze bezworkowe, do których dołączyły też nowoczesne i niezwykle funkcjonalne oczyszczacze powietrza.

Samsung

Ta słynna marka powstała w 1969 r. w Korei Południowej jako Samsung-Sanyo Electronics (została następnie przemianowana na Samsung Electro-Mechanics w marcu 1975 r. i połączona z Samsung Electronics w marcu 1977 r.). Pozycję firmy umocniło przejęcie 50% udziałów w firmie Korea Semiconductor. Spółka na początku trudniła się przede wszystkim produkcją czarno-białych telewizorów. Niedługo później uruchomiono też produkcję pralek i lodówek. Gdy unowocześniono proces powstawania telewizorów, do oferty tego producenta trafiły również modele z kolorowym ekranem. Kolejnymi nowościami od tej marki były kuchenki mikrofalowe oraz magnetowidy VHS, a potem również klimatyzatory oraz komputery PC. Na przestrzeni lat firma Samsung dorobiła się również kilku fuzji oraz związanych z nimi przemianowań. W 1991 r. spółka opracowała swój pierwszy telefon komórkowy, a już rok później – system telefonii komórkowej. Dziś przedsiębiorstwo jest wiodącą firmą z listy Fortune Global.

Beko

To kolejne międzynarodowe przedsiębiorstwo, które jest jednym z największych na świecie producentów AGD. Działa od 1955 r. W jej ofercie jest zarówno małe, jak i duże AGD. Ma łącznie 18 fabryk i zatrudnia 30 tys. pracowników na całym świecie. Firma jest częścią koncernu Arçelik. Co ciekawe, w 2014 r. marka Beko została oficjalnym sponsorem hiszpańskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona. Jest też oficjalnym partnerem i sponsorem Mistrzostw Europy w League of Legends. W 2017 r. przedsiębiorstwo wyszło z globalną inicjatywą „Jedz jak mistrz” (EatLikeAPro), której celem miało być powstrzymanie dramatycznego wzrostu wskaźników otyłości wśród dzieci na całym świecie.

Electrolux

Electrolux to szwedzki producent sprzętów AGD. Firma rozpoczęła działalność w 1919 r., a pierwszym obszarem jej działalności były odkurzacze. Co ciekawe, pierwsza nazwa tej marki brzmiała „Elektrolux”. Dziś przedsiębiorstwo działa pod markami takimi, jak Electrolux, AEG, Zanussi, Eureka, Faure czy Frigidaire. Urządzenia firmy Electrolux docierają do mieszkańców ponad 150 krajów. Spółka posiada 5 fabryk w Polsce, które mieszczą się w Siewierzu, Świdnicy, Oławie, Żarowie i Zabrzu.

