Tego na pewno nie wiesz o bohaterach Stranger Things. Przedstawiamy najbardziej zaskakujące fakty

Który aktor z serialu Stranger Things grał w Simsy i który bohater miał zginąć już w pierwszym sezonie? Oto najciekawsze fakty, które poznaliśmy podczas 4. dnia Geeked Week.

Wczoraj odbył się 4. dzień Geeked Week – wydarzenia zorganizowanego przez Netflix. Czwartek w całości został poświęcony jednemu z najpopularniejszych seriali – Stranger Things. Wszyscy fani niecierpliwie czekają na kolejne odcinki 4. sezonu, twórcy postanowili więc dodatkowo podsycić ciekawość widzów i zorganizowali wirtualne spotkanie z obsadą serialu. Podczas eventu zdradzono sporo tajemnic. Kilka z nich szczególnie mnie zaskoczyło.

Fot. Netflix

Uzależniony od gier

Okazuje się, że grający Jima Hoppera David Harbour to prawdziwy geek. Aktor przyznał, że ma słabość do gry World of Warcraft, gdzie przybrał postać elfiego wojownika imieniem Norad.

To jednak nie koniec zaskakujących faktów o odtwórcy roli komendanta Hoppera. Aktor grał także w The Sims, gdzie… był aktorem. W wirtualnym świecie musiał szlifować swój warsztat, pracując nad poprawną wymową oraz ciałem. Wyobrażam sobie, że musiało to być surrealistyczne doświadczenie. Sam aktor przyznał, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę, iż tak naprawdę patrzy na swoje własne życie.

Fot. Netflix

Aktor znany z roli Jima Hoppera przyznał też, że najtrudniejszym momentem podczas pracy nad 4. sezonem była konieczność biegania po śniegu całkiem boso. Mowa o scenie, której akcja rozgrywała się na Kamczatce. Jak zgrabnie ujął to sam aktor – kręcenie momentu ucieczki z więzienia sprawiło, że musiał „uwolnić swojego wewnętrznego rosyjskiego niedźwiedzia”.

Miał zginąć już w 1. sezonie?

Ewolucja postaci Steve’a Harringtona nie była początkowo planowana. Postać drugoplanowego bohatera, który szybko zaskarbił sobie uznanie fanów, okazała się być jednak kluczowa w pierwszej części 4. sezonu serialu, a jego charakter i przemyślana kreacja sprawiły, że jako fani chcemy widzieć go na ekranie jak najczęściej.

Nie brakuje na szczęście zabawnych scen z jego udziałem i trudno wyobrazić sobie je w innym składzie. Twórcy zgrabnie mieszają w tej postaci typowe dla niej cechy i charakterystyczne zachowania, jak np. wywołujące uśmiech utyskiwanie na konieczność sprawowania opieki nad młodszą częścią ekipy.

Fot. Netflix

Dziś trudno sobie wyobrazić Stranger Things bez Steve’a. Tymczasem zdaniem jednego z reżyserów postać grana przez Joe Kerry’ego miała nie dożyć najnowszych odcinków – Ross Duffer zdradził, że Steve miał zginąć w finale pierwszego sezonu. Inne zdanie co do tego ma co prawda Matt Duffer, jednak obaj zgodnie twierdzą, że losy tego wyjątkowego bohatera z początku miały potoczyć się inaczej.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej wyjątkowej postaci. Zapewne pamiętasz, jak w jednym z odcinków Steve decyduje się wykorzystać swoje umiejętności pływackie – mowa oczywiście o scenie, w której postanawia on zanurkować w Jeziorze Kochanków w poszukiwaniu przejścia. Okazuje się, że pierwotne założenia twórców serialu zakładały, że Steve będzie pływakiem. Grający go Joe Keery postanowił więc wziąć lekcje pływania i zadbać o formę. I… nastąpiła nagła zmiana planów. Jednak ostatecznie jego staranne przygotowanie nie poszło, na szczęście, na marne.

Fot. Netflix Fot. Netflix

Charakteryzacja Vecny wymagała czasu

Grający Vecnę Jamie Campbell Bower musiał zjawiać się na planie wiele godzin przed rozpoczęciem zdjęć. Nakładanie upiornej charakteryzacji rozpoczynało się już o pierwszej w nocy. Cierpliwość została nagrodzona – postać potwora o humanoidalnych kształtach okazała się sukcesem. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że Vecna istnieje naprawdę.

Kontynuacja najnowszej części serialu już 1 lipca tego roku