Tego nie dokonała żadna gra w historii! Pokemon Scarlet & Violet z niezwykły wyczynem

Najnowsza odsłona głównej serii gier Pokemon - Scarlet & Violet, zapisała się już w historii Nintendo i całego gamingu. Tego nie udało się dokonać jeszcze żadnej grze.

Sympatycy "kieszonkowych stworków" i konsol Nintendo w zeszłym tygodniu mieli ogromne powody do radości. Otóż dokładnie tydzień temu zadebiutowały gry Pokemon Scarlet & Violet. Standardowo różnią się one jedynie dostępnymi w grze Pokemonami. Choć produkcja zapowiadała się na prawdziwą rewolucję, oferując graczom po raz pierwszy prawdziwy otwarty świat, to bardzo szybko okazało się, że nie wszystko w Pokemon Scarlet & Violet jest idealne.

Recenzenci narzekali przede wszystkim na stan techniczny gry i jej przeciętną oprawę graficzną. Poszły też za tym średnio noty - obecnie średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 75 punktów, co jest jednym z gorszych rezultatów gier Pokemon w ostatnich latach. Mogłoby się wydawać, że w tych warunkach nowym Pokemonom będzie bardzo trudno o sukces komercyjny. Nic bardziej mylnego, co więcej Pokemon Scarlet & Violet dokonały rzeczy historycznej.

Tego nie dokonała żadna gra w historii

To, że marka Pokemon jest wciąż jedną z najmocniejszych na świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak osiągnięcie Pokémon Scarlet oraz Pokémon Violet i tak robi ogromne wrażenie. Nintendo pochwaliło się, że w ciągu pierwszych trzech dni od światowej premiery łączna sprzedać gier przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Takiego wyczynu nie udało się dokonać żadnej innej grze w całej historii konsol Nintendo, a więc od 1986 roku i debiutu NES-a (Nintendo Entertainment System)!

Nowe Pokemony zdominowały rankingi sprzedaży na całym świecie. W Wielkiej Brytanii jest to największa premiera w tym roku, wyprzedzając tym samym takie tytuły jak Call of Duty Modern Warfare 2 czy FIFA 23. Co nie powinno być zaskoczeniem, sytuacja podobnie wygląda w Japonii. Jak donosi magazyn Famitsu, Pokemon Scarlet oraz Pokemon Violet odpowiadają za aż 96% całkowitej sprzedaży gier na rynku japońskim w ostatnim tygodniu.

Nam pozostaje pogratulować Nintendo udanej produkcji, która pomimo problemów technicznych i tak sprawia mnóstwo frajdy.