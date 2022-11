Tego nowoczesnego sprzętu w Netto w życiu bym się nie spodziewała - i to taniej, niż u konkurencji

Sieć sklepów Netto ma za sobą lata doświadczenia w branży - na ten moment, celem jest stałe poszerzanie oferty artykułów przemysłowych. W zbliżającym się tygodniu, w sklepach pojawi się coś, co może wywołać spore zainteresowanie! Zwłaszcza, jeśli lubisz nowoczesne sprzęty.

Nowoczesne technologie coraz bardziej przenikają do naszej codzienności. Zarówno, gdy mowa o sprzętach użytkowanych podczas gotowania i sprzątania, jak i swoistej rozrywce na świeżym powietrzu. Aż trudno uwierzyć, że większość z nas wychowała się bez dostępu do większości rozwiązań, które na ten moment są normą dla młodego pokolenia (i nie tylko). Sieć sklepów Netto coraz szerzej obejmuje swój asortyment poświęcony artykułom elektronicznym, choć to, co ma pojawić się niebawem - jest naprawdę dość intrygującym produktem...

MAGINON Dron z funkcją Wi-Fi

Dron może wydawać się z pozoru urządzeniem zupełnie nowym, jednak prawda ma się nieco inaczej. Aby jednak przybliżyć sprzęt, który jest uznawany za pierwowzór - należy przenieść się aż do 1898 roku. Doszło wówczas do prezentacji Teleautomaton, a konkretniej bezzałogowej łodzi podwodnej sterowanej drogą radiową. Autorem odważnego projektu był Nikola Tesla. W kolejnych dekadach, doszło do wielu prac nad powiększaniem funkcjonalności podobnych maszyn, a w tym m.in. Radioplane One. Skonstruowana przez Reginalda Denny'ego zabawka stała się hitem, choć najbardziej - przydała się amerykańskiej armii. Podobnych historii możemy mnożyć - warto pamiętać, że wspomniane projekty dały naprawdę solidne podwaliny pod produkcję nowoczesnych urządzeń. Tymczasem, przejdźmy do produktu, który może okazać się świetną zabawką - zarówno dla młodych, jak i starszych użytkowników!

Szczegółowe parametry:

zasięg zdalnego sterowania: ok. 30-40 m

zasięg Wi-Fi: 30 m (na otwartej przestrzeni)

czas lotu: ok. 9–10 min

funkcja zatrzymania awaryjnego

powrót jednym przyciskiem

Dron ma pojawić się w sieci sklepów Netto już w sobotę - 26 listopada. Kusząca może być również cena, ponieważ urządzenie kosztuje zaledwie 249 zł. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

