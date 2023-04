Tego się nie spodziewałem! Kultowa seria gier powraca

Firmy THQ Nordic i Frozenbyte postanowiły mnie dzisiaj solidnie zaskoczyć. Panie i panowie - seria gier Trine powróci z nową odsłoną już w tym roku.

Spis treści

Trien to wyjątkowa seria kooperacyjnych gier platformowych, która została zapoczątkowana w 2009 roku. Cykl ten miał swoje wzloty i upadki. W pewnym momencie wydawało się nawet, że marka została "odłożona na półkę". W ostatnich tygodniach pojawiało się jednak coraz więcej plotek na temat Trine 5. Wydawca gry i jej twórcy, firmy THQ Nordic i Frozenbyte postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i właśnie zapowiedziano Trine 5: A Clockwork Conspiracy.

Zapowiedziano Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Trine 5: A Clockwork Conspiracy - tak dokładnie będzie brzmieć pełen tytuł najnowszej odsłony serii. Ponownie możemy liczyć na urzekającą, stylizowaną oprawę graficzną 2,5D oraz trzy kultowej już postacie do wyboru:

Czarodzieja Amadeusza

Złodziejkę Zoyę

Rycerza Pontiusza

Powróci również ikoniczny dla serii tryb kooperacji. Ta będzie dostępna zarówno za pośrednictwem sieci, jak i lokalnie. Twórcy zapowiadają, że czekają na nas wyjątkowo rozbudowane łamigłówki dostosowane zarówno do gry solo, jak i w drużynie. Nie zabraknie również czegoś dla fanów akcji, w tym starć z potężnymi bossami. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko prezentuje się w akcji, to koniecznie obejrzycie premierowym zwiastun.

Zobacz również:

Trine 5: A Clockwork Conspiracy - kiedy premiera?

Premiera Trine 5: A Clockwork Conspiracy odbędzie się latem 2023 roku. Gra zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Dokładną datę premiery powinniśmy poznać w niedalekiej przyszłości.