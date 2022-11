Tego sprzętu z Lidla potrzebujesz zimą - tak, jak większość Polaków

Niestety zbliżamy się do zimowego sezonu, którego obawia się wielu Polaków. Niezależnie jednak od rachunków, dostępności surowców i sytuacji ekonomicznej - nasze mieszkania nie mogą pozostać bez odpowiedniego ogrzewania. W Lidlu pojawił się jeden ze sprzętów, który może okazać się niezastąpiony.

Temperatury w porze jesienno-zimowej w Polsce zmieniają się niemal co roku. Tym razem, mamy wyjątkowo dużo szczęścia, ponieważ wraz z początkiem listopada wita nas słoneczna aura i dość wysoka temperatura. Niemniej, lada moment sytuacja ulegnie zmianie. Jeśli jest Ci znany problem ze zbyt dużą wilgotnością, zbyt niską temperaturą w domu - najnowszy produkt, który znalazł się w ofercie Lidla może być strzałem w dziesiątkę.

SILVERCREST Ceramiczny termowentylator kolumnowy STHL 2000 B2, 2-w-1

Zaskoczyć może nas nie tylko śnieg i nie tylko kierowców - nadchodzą mroźniejsze dni, a wraz z nimi, spadek temperatur. Aby nie pozostawić naszych mieszkań niedostatecznie ogrzanych, warto rozejrzeć się za dodatkową alternatywą grzewczą. Do oferty Lidla trafił sprzęt od marki własnej - SILVERCREST. Jest to ceramiczny wentylator wyposażony w element grzewczy PTC (Positive Temperature Coefficient). Jego moc sięga aż 2000 Watt, a regulacji możemy dokonywać na dwóch poziomach. Pozwala to na rzeczywiste dopasowanie pracy do aktualnych wymagań i temperatury wewnątrz. Maksymalny obszar, który może zostać ogrzany przez termowentylator wynosi około 12,57 m2.

Przejdźmy do szczegółów...

2 poziomy grzania: 1200 W / 2000 W

możliwość zastosowania również jako wentylator

indywidualnie ustawiana temperatura (15-40°C)

możliwość włączenia dodatkowej funkcji oscylacji pozwala cieszyć się przyjemnie równomiernym strumieniem powietrza

wyświetlacz LED z cyfrowym termostatem i funkcją timera oraz obsługą na urządzeniu

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem zapewnia większe bezpieczeństwo

zakres temperatury: 15 - 40 °C

kąt oscylacji: ca. 50°

timer: 24 h

głośność: maks. 55 dB(A)

w zestawie: pilot

moc: 2000 W

grzanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

wymiary: ok. 23 x 63,5 x 23 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 1,9 kg

Sprzęt jest dostępny pod tym linkiem, w cenie 319 zł.

SILVERCREST Grzejnik elektryczny olejowy SOR 2400 D2, 2400 W

z możliwością dodatkowego podłączenia dmuchawy 400 W

do szybkiego uzyskania ciepła

płynny regulator termostatu

poziomy mocy 3: 800 / 1200 / 2000 Watt

duża powierzchnia grzewcza z 9 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

możliwość zmiany ustawienia grzejnika dzięki 4 kółkom

z możliwością zwinięcia kabla

ochrona przed przewróceniem i przegrzaniem zapewniająca większe bezpieczeństwo

długość kabla: ok. 180 cm

