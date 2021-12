Tegoroczny hit za darmo w Epic Games Store. Coś dla fanów mrocznego fantasy

Możemy już pobierać kolejną darmową grę od Epic Games Store.

Możemy już pobrać kolejną darmową grę z Epic Games Store. Do jutra, do godziny 17:00 zupełnie za darmo do swojej biblioteki dodamy Loop Hero. Jest to już piąta gra, którą możemy bezpłatnie odebrać. Przed nami jeszcze dziesięć tytułów. Do tej pory w prezencie otrzymaliśmy Shenmue III, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes oraz Zaginięcie Ethana Cartera.

Loop Hero

W Loop Hero trafiamy do średniowiecznego świata mrocznego fantasy. Wcielamy się w bohatera, który musi stawić czoła zagrożeniom, które opanowały krainę. Złowrogi Licz rzucił zaklęcie, przez które wpadliśmy w pętlę czasu powodującą ogromny chaos. Loop Hero to połączenie roguelike, gry karcianej i strategicznej, a to wszystko w staroszkolnej, pixel artowej oprawie. Podczas rozgrywki możemy wybrać jedną z kilku dostępnych klas postaci. Każda z nich posiada unikatowe umiejętności.

