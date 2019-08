Tekken 7 - zapowiedziano zawartość trzeciego sezonu

Podczas wydarzenia EVO 2019 Namco Bandai zapowiedziało kolejny rok wsparcia dla gry Tekken 7.

EVO (Evolution Championship Series) to jedno z najważniejszych wydarzeń dla sympatyków bijatyk. Podczas tegorocznej edycji odbywającej się w Las Vegas, topowi gracze rywalizowali w licznych turniejach. Wśród dostępnych gier warto wyróżnić: Mortal Kombat 11, Soulcalibur VI czy Tekken 7. Wydawca tej ostatniej produkcji - Namco Bandai, wykorzystał EVO 2019 do zapowiedzenia trzeciego sezonu. Do gry trafią nowi wojownicy, plansza, funkcje oraz liczne zmiany i poprawki.

Pierwszą postacią, która trafi do Tekken 7 w ramach "season pass 3" jest Zafina. Gracze będą mogli wypróbować nową wojowniczkę już we wrześniu. Następnie, zimą tego roku, do gry zawita nowa (nieujawniona jeszcze) funkcja oraz dwie nowe postacie, w tym zaprezentowany właśnie bohater - Leroy Smith. Ostatnia partia zawartości z przepustki sezonowej trafi do nas wiosną 2020 roku. Wówczas najnowsza odsłona serii Tekken wzbogaci się o kolejnego zawodnika oraz nową planszę.

Nawet jeśli nie zdecydujecie się na zakup przepustki sezonowej na rok 3, to wciąż możecie liczyć na mnóstwo darmowych dodatków i poprawek. Wśród najważniejszych warto wymienić: ulepszony system treningu, nowe ciosy dla wszystkich postaci oraz zmiany w interfejsie gry.

Tekken 7 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

źródło: gematsu.com