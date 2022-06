Tekken: Bloodline – fabuła, data premiery, zwiastun. Co wiemy o serialu?

Zachęcony sukcesami Arcane i Castlevanii Netflix postanowił przenieść na ekran kolejną kultową grę. Tym razem w formie serialu zostaną zaprezentowane słynne japońskie bijatyki – zbieramy wszystkie informacje o anime Tekken: Bloodline.

Tekken: Bloodline – najważniejsze informacje

Nowa animacja Netflixa będzie oparta na kultowych japońskich bijatykach z serii Tekken. Gry koncentrują się wokół bohaterów z rodu Mishima, ale pojawiają się w nich także nadnaturalne i zwierzokształtne postaci. Każdy z bohaterów ma inny styl walki, a także odmienne motywacje, które sprawiają, że dołącza do turnieju i walczy z innymi postaciami o nagrodę.

Oprócz gier arkadowych i przeznaczonych na konsole, w skład franczyzy wchodzą także komiksy oraz filmy aktorskie i animowane.

Tytuł: Tekken: Bloodline

Tekken: Bloodline Gatunek: sztuki walk, anime

sztuki walk, anime Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba dostępnych odcinków: -

- Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

fot. Netflix

Fabuła

Serial opowie o losach Jina Kazama, który już jako dziecko poznał podstawy sztuk walk. Jego nauczycielką była matka, która wdrożyła go w styl walki Kazama. Jednak umiejętności chłopaka nie zdały się na wiele, gdy jego dom zaatakowała potężny Ogr. Jinowi nie udało się uratować matki, a jego dawne życie legło w gruzach. Poprzysiągł więc zemstę, ale by móc ją przeprowadzić, musiał się jeszcze wiele nauczyć. Wyruszył więc na poszukiwania swojego dziadka, Heihachiego Mishimy, który jako jedyny mógłby przygotować go do turnieju o tytuł Króla Żelaznej Pięści.

Data premiery

Dokładna data premiery serialu jeszcze nie została ogłoszona. Netflix poinformował jednak, że anime zadebiutuje na platformie w roku 2022.

Zwiastuny i plakaty

Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź animacji. Możecie w niej zobaczyć młodego Jina Kazamę, a także jego dziadka, słynnego Heihachiego.

Do sieci trafił także promujący serial plakat:

fot. Netflix

