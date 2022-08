Tekken: Bloodline – kiedy premiera anime Netflixa? Wszystko, co wiemy o serialu

Nadchodzi nowa animacja Netflixa! Tym razem to Tekken: Bloodline – anime oparte na serii kultowych japońskich gier. Brutalne starcia, spektakularne wymiany ciosów i wyraziste postaci z gier mają rzesze fanów na całym świecie, nic więc dziwnego, że animowany serial to jedna z najgorętszych premier tego lata. Kiedy pojawi się pierwszy odcinek Tekkena?

Tekken: Bloodline – informacje o serialu

Tytuł: Tekken: Bloodline

Tekken: Bloodline Gatunek: sztuki walk, anime

sztuki walk, anime Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba dostępnych odcinków: -

- Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

fot. Netflix

Nowa animacja Netflixa będzie oparta na kultowych japońskich bijatykach. Gry koncentrują się wokół bohaterów z rodu Mishima, ale pojawiają się w nich także nadnaturalne i zwierzokształtne postaci. Każdy z bohaterów ma inny styl walki, a także odmienne motywacje, które sprawiają, że dołącza do turnieju i walczy z innymi postaciami o nagrodę. Akcja Tekkena: Bloodline będzie umiejscowiona pomiędzy Tekkenem 2 a Tekkenem 3.

Fabuła

Serial opowie o losach Jina Kazama, który już jako dziecko poznał podstawy sztuk walk. Jego nauczycielką była matka, która wdrożyła go w styl walki Kazama. Jednak umiejętności chłopaka nie zdały się na wiele, gdy jego dom zaatakowała potężny Ogr. Jinowi nie udało się uratować matki, a jego dawne życie legło w gruzach. Poprzysiągł więc zemstę, ale by móc ją przeprowadzić, musiał się jeszcze wiele nauczyć. Wyruszył więc na poszukiwania swojego dziadka, Heihachiego Mishimy, który jako jedyny mógłby przygotować go do Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

Data premiery

Tekken: Bloodline na platformie Netflix pojawi się 18 sierpnia 2022 roku.

Tekken: Bloodline na pierwszym trailerze i plakacie

Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź animacji. Możecie w niej zobaczyć młodego Jina Kazamę, a także jego dziadka, słynnego Heihachiego.

Do sieci trafił także promujący serial plakat:

fot. Netflix

Klątwa Mishimy na nowym trailerze serialu Tekken: Bloodline [01.08.2022]

Premiera nowej animacji Netflixa już za nieco ponad 2 tygodnie, nic więc dziwnego, że do sieci trafił wreszcie pełny trailer serialu. Wydaje się, że fani gier powinni być usatysfakcjonowani – wypakowany scenami walk zwiastun zapowiada solidną dawkę soczystej rozwałki.

Twórcy serialu zdecydowanie mają zamiar zagłębić się w historię rodzin Mishima i Kazama. W trailerze możecie usłyszeć rozmowę bohaterów na temat klątwy, która obłożeni są członkowie rodu Mishima, ale też usłyszeć o zaletach stylu walki wypracowanego przez tę rodzinę.

