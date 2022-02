Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną - co musisz wiedzieć, zanim obejrzysz nowy film na Netflix

Już za kilka dni swoją premierę na Netflix będzie miał film Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed seansem.

Spis treści

Leatherface ponownie pojawi się na ekranach i po obejrzeniu zwiastunów możemy się spodziewać całkiem udanego powrotu. Kontynuacja filmu, który miał swoją premierę prawie 50 lat temu zapowiada się znakomicie. Dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie z psychopatycznym zabójcą. Podpowiadamy, co warto wiedzieć, przed seansem najnowszej części filmu.

Pierwszy film z serii Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną zadebiutował w 1974 roku. Do tej pory pojawiło się łącznie 8 produkcji przedstawiających Leatherface'a, czyli psychopatycznego zabójcy, który sieje terror wyposażony w piłę mechaniczną.

Kim jest Leatherface?

Na przestrzeni lat powstało kilka filmów z tą postacią w roli głównej. Trzeba jednak zaznaczyć, że różne produkcje przedstawiały Leatherface'a w nieco odmienny sposób. W związku z tym, że Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną jest bezpośrednią kontynuacją filmu z 1974 roku, skupimy się przede wszystkim na zabójcy właśnie z tego dzieła.

W oryginalnym obrazie prawdziwe imię i nazwisko zabójcy nie było w żaden sposób przedstawione. Tym bardziej, że sam film nie do końca skupiał się na postaci mordercy, ale na dramacie 5 młodych osób. Sally, Frank, Pam, Kirk i Jerry udali się w podróż po Teksasie. To tam znajduje się opuszczony dom dziadka jednego z nich. Na swojej drodze spotykają autostopowicza, który wyraża się w bardzo niezrozumiały sposób i w pewnym momencie rani Franklina. To właśnie o grupie młodych osób, które uciekają przed psychopatą i jego "chorą" rodziną jest pierwszy film, którego bezpośrednią kontynuację będziemy mogli wkrótce obejrzeć.

To, w jaki sposób dzisiaj odbieramy Leatherface'a, w dużej mierze zawdzięczamy aktorowi Gunnarowi Hansenowi. To on wcielił się w tę postać w filmie z 1974 roku. Twórcy, czyli Tobe Hopper i Kim Henkel dali mu całkowicie wolną rękę i pozwolili na pokierowanie osobowością zabójcy. Sam film miał epatować jak najbrutalniejszymi scenami morderstw. W tamtym czasie było to w kinie zupełnie coś całkowicie nowego i miało wzbudzać kontrowersje.

Co ciekawe, postać Leatherface'a została stworzona na podstawie rzeczywistego zabójcy - Eda Geina, który podobnie jak nasz bohater, także przejawiał skłonności kanibalistyczne.

Kolejność filmów Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną

Od 1974 roku powstało łącznie 8 filmów z serii Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną.

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną - 1974

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną 2 - 1986

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną 3 - 1990

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną: Nowe pokolenie - 1994

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną - 2003

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną: Początek - 2006

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną 3D - 2013

Leatherface - 2017

Tak na prawdę, przed seansem najnowszego filmu, wystarczy, że będziemy znać pierwszą produkcję z serii. Twórcy całkowicie omijają fabułę, wydarzenia i charakterystykę postaci z reszty tytułów i stworzyli bezpośrednią kontynuację.

