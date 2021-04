"Tekst" - nowe wydanie nagrodzonej książki Głuchowskiego

Za książkę "Tekst" w "odmianie kinowej" (czyli scenariusz ekranizacji), Głuchowski został nagrodzony Niką przez Rosyjską Akademię Sztuki Filmowej. Do sklepów trafia nowa jej edycja - z filmową okładką.

Głuchowski miał najpierw pomysł na scenariusz filmowy, ale pomysł wydawał się zbyt skomplikowany na film. Powstała więc powieść "Tekst". A jej sukces sprawił, że... została zekranizowana w 2019 roku. Scenariusz napisał sam autor, a reżyserem został Klim Szypienko. W filmie wystąpili charyzmatyczni rosyjscy aktorzy, a wśród nich Aleksandr Pietrow, Iwan Jankowski i Kristina Asmus. Kreowany przez Pietrowa Ilja Goriunow widnieje na okładce wznawianego właśnie przez wydawnictwo Insignis polskiego wydania „Tekstu”.

A o czym traktuje powieść? Jak zachęca po sięgnięcie po nią wydawca:

"Ilja wychodzi z więzienia. Osiem lat spędzonych za kratami pozbawiło go najpiękniejszego okresu młodości. Zniszczyło mu życie. Znajomi już dawno poukładali sobie życie, on zaś odsiadywał karę za nielegalne posiadanie narkotyków – karę niesprawiedliwą: trefny woreczek z białym proszkie mzostał podrzucony mu w akcie zemsty przez milicjanta podczas narkotykowej obławy w jednej z moskiewskich dyskotek. Sąd, więzienie. Ilja przegrał z machiną rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Osiem najlepszych lat życia. Bezpowrotnie straconych. Przez milicjanta, Piotra Chazina, który w tym czasie używał życia i pławił się w luksusach – jak większość skorumpowanych funkcjonariuszy oddziału antynarkotykowego.

Nadchodzi jednak czas zemsty. Po wyjściu z więzienia Ilja zdobywa iPhone’a należącego do Chazina i poznaje jego najmroczniejsze sekrety. Bo przecież każdy smartfon to backup czyjegoś życia, kopia zapasowa czyjejś duszy. Każdy, kto go odblokuje, może dowiedzieć się wszystkiego o jego właścicielu. Więcej: może stać nim stać. Nie dosłownie. Na zewnątrz, dla tych, którzy się będą się z nim kontaktować. SMS-y, wiadomości, zdjęcia, e-maile – tak łatwo stać się kimś innym, wystarczy tylko mieć jego telefon.

Ilja wchodzi głęboko w życie Chazina i zmienia losy jego najbliższych, znajomych, mocodawców i kontrahentów. Dla nich wszystkich jest Chazinem, choć ma tylko jego telefon. Ale we współczesnym świecie smartfon wystarczy. Wystarczy, by stać się kimś innym..."

Ta niezwykła proza, w której przenikają się thriller, kryminał, noir i dramat, jest już do nabycia - kup "Tekst" już dzisiaj!