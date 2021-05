Telefon na raty, czy w abonamencie? Porównanie ofert

Zakup nowego telefonu wydaje się dla nas często rzeczą oczywistą i z reguły nie przykładamy do tej czynności wiele uwagi. Czasem jednak warto zastanowić się, czy operator oferuje nam najlepsze możliwe warunki, czy może bardziej opłaci się poszukać telefonu samemu?

Spis treści

Zazwyczaj kiedy nasza umowa z operatorem sieci komórkowej dobiega końca, otrzymujemy stosowny telefon z przypomnieniem oraz ofertą jej przedłużenia i propozycją nowego smartfona. Większość z nas, włączając także autora tego tekstu, z reguły ustala zapewne odpowiednie warunki z konsultantem, wybiera pasujący nam telefon i zgadza się na zaproponowane przez operatora warunki. Dlaczego? Głównie dlatego, że tak jest najwygodniej. Nie musimy przejmować się wyszukiwaniem nowego telefonu na własną rękę, omijamy dodatkowe procedury związane z zakupem urządzenia w sklepie, ewentualnym podpisywaniem umowy kredytowej i pilnowaniem terminowego opłacenia dwóch osobnych rachunków. Do tego wybierając urządzenie u operatora możemy korzystać z niego od momentu podpisania umowy, jeżeli dokonaliśmy tego w salonie. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że sami operatorzy zaczęli sprzedawać telefony bez abonamentu, które także możemy zakupić na raty, lub za gotówkę. Ceny samych telefonów u operatorów często wahają się w zależności od tego, czy decydujemy się na zakup telefonu z abonamentem i jego długości, czy też bez niego.

Ostatnią z możliwych opcji jest osobny zakup telefonu. Każdy ze sklepów z elektroniką dysponuje pokaźną listą smarfonów. Tutaj do wyboru także mamy zakup za gotówkę, lub rozłożenie płatności na raty. To drugie rozwiązanie dla wielu osób wydaje się być najrozsądniejszą opcją, patrząc na to, że ceny flagowych modeli poszczególnych producentów sięgają kilku tysięcy złotych. W przypadku zakupu telefonu na raty warto przede wszystkim szukać sklepów, które oferują raty 0%. Oznacza to, że będziemy spłacali jedynie realną cenę urządzenia. Na szczęście większość sklepów jest w stanie zaoferować nam nieoprocentowane raty.

Co jednak opłaca nam się najbardziej? Czy oferta zakupu telefonu razem z abonamentem u operatora jest korzystniejsza finansowo od kupna smartfona na własną rękę? Za chwilę się przekonamy. Na potrzeby naszego zestawienia przyjrzymy się nieco bliżej cenom Xiaomi Mi 11 5G.

Zacznijmy od sprawdzenia ceny smartfona bezpośrednio w sklepie Xiaomi. Tam za urządzenie 5G z 256 GB pamięci masowej zapłacimy 3699 złotych, a do zestawu dołączona jest także opaska Mi Smart Band 5. W naszym porównaniu brakuje sieci Play, ponieważ w momencie pisania artykułu operator nie posiadał danego modelu w swojej ofercie.

Xiaomi Mi 11 - T-Mobile

W ramach najtańszego abonamentu za 35 złotych i umowy na 24 miesiące początkowa opłata za urządzenie wynosi 919 złotych, a miesięczna rata 155 złotych. Po odjęciu kwoty abonamentu co miesiąc płacimy więc 120 złotych za sam telefon, co łącznie daje nam kwotę 3799 złotych. Warto także podkreślić, że przy wyborze droższego abonamentu T-Mobile oferuje nam zniżkę na telefon: abonament w kwocie 55 zł to 100 zł zniżki od opłaty początkowej, a w abonamencie za 75 zł, to aż 200 zł zniżki na telefon. Wybierając najdroższy abonament zapłacimy więc za telefon o 100 złotych mniej, niż zapłacilibyśmy bezpośrednio u producenta.

Xiaomi Mi 11 - Plus

Sieć Plus przede wszystkim oferuje nam zakup urządzenia za gotówkę. W takim wypadku jednorazowo musimy wyłożyć kwotę 3730 złotych. Jeżeli zdecydujemy się na zakup telefonu na raty bez abonamentu, wtedy musimy liczyć się z początkowym wydatkiem 299 złotych oraz ratami, co łącznie będzie kosztować nas 3707 złotych. W przypadku wyboru najtańszego abonamentu za 30 złotych opłata startowa za telefon Xiaomi wyniesie aż 1599 złotych, co w połączeniu z 24 ratami wyniesie nas 3711 złotych. Ta kwota pozostanie niezmieniona niezależnie od wybranej taryfy. Zmianie ulegną jedynie wysokość opłaty początkowej oraz rat.

Xiaomi Mi 11 – Orange

W sieci Orange dokonując jednorazowej opłaty zapłacimy dokładnie tyle, ile bezpośrednio w sklepie Xiaomi, czyli 3699 złotych. Brak tutaj jednak gratisu w postaci smartbanda. Dokładnie taką samą kwotę zapłacimy, jeżeli zdecydujemy się na rozłożenie płatności na 20 rat, a co miesiąc z naszego konta ubędzie 184,95 zł.

Jak wygląda cena urządzenia, jeżeli decydujemy się także na abonament w Orange? Jeżeli chcemy mieć Xiaomi Mi 11 z najtańszym możliwym abonamentem, niestety będziemy musieli wyłożyć całą kwotę już przy podpisywaniu umowy. Możliwość rozłożenia tej kwoty na raty mamy dopiero przy abonamencie za 50 zł. Wtedy na start musimy wyłożyć 799 złotych, co razem z 24 ratami da nam 3703 złote. Warto też zwrócić uwagę na najwyższy abonament w kwocie 70 złotych. W tym wypadku za sam telefon zapłacimy jedynie 3463 złote, więc o ponad 200 złotych mniej niż w sklepie Xiaomi.

Flagowiec u operatora czy na raty. Co wybrać?

Jaki wniosek możemy wyciągnąć z tego zestawienia? Ceny za sam smartfon wyglądają podobnie u większości operatorów. Warto zatem zrobić dokładny przegląd dostępnych ofert, ponieważ czasem możemy trafić na naprawdę korzystną okazję. Zwracajmy jednak uwagę na to, że za niższą ceną telefonu zwykle idzie większa kwota abonamentu, więc nasz całkowity wydatek może nie ulec większej zmianie.

Jeżeli natomiast decydujemy się na zakup telefonu w sklepie, to warto także poszukać abonamentu u operatorów wirtualnych, takich jak np. nju mobile, w których możemy znaleźć chociażby większy pakiet transferu danych w konkurencyjnej cenie.

Zobacz także: realme z certyfikatem FCC. Kiedy nowy smartfon?