Telefony OnePlus dostosują szybkość ładowania do snu użytkownika

Dziś OnePlus ma pokazać OneConcep, czyli smartfon z niewidzialną kamerą, jednak wcześniej demonstruje technologię Optimized Charging. Dowiedz się, na czym polega!

Optimized Charging to autorska technologia OnePlus, która ma za zdanie wydłużyć żywotność baterii smartfona oraz sprawić, że będzie ona optymalnie ładowana. Na czym to polega? Gdy kładziesz się spać, podpinasz smartfona do ładowania. Gdy poziom naładowania baterii dochodzi do 80%, proces zostaje przerwany. Mechanizm wznawia go na 100 minut przed twoim przebudzeniem, a więc gdy otwierasz oczy - jest równiutkie 100%. A jak rozpozna, kiedy wstajesz? Tutaj ma być dostępne kilka sposobów wykrywania tego momentu - w tym sprawdzenie ustawienia budzika. Dzięki temu akumulatory w smartfonach OnePlus mają wolniej się zużywać - i oczywiście każdego ranka być w pełni naładowane.

OnePlus wyjaśnia, że funkcję tę trzeba włączyć ręcznie - Optimized Charging znajduje się z ustawieniach, w zakładce Bateria. Nie będzie ona domyślnie włączona, więc kto chce zaoszczędzić energię, a zarazem mieć w pełni naładowaną baterię, musi zadbać o to samodzielnie. Funkcja pojawi się zarówno w nowych telefonach, jak i przy aktualizacji firmware starszych modeli.