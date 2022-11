Telefony Samsunga w końcu otrzymują brakującą funkcję, którą Apple i Google miały od lat

Nowy moduł dostępny wraz z OneUI 5.0 otwiera nowe możliwości korzystania z telefonów Samsunga.

Telefony Samsunga znane są z wielu rzeczy. Ich użytkownicy cenią sobie łatwość użytkowania, dobrą jakość wykonania, jakość wykonywanych zdjęć oraz duży wybór możliwości dotyczących różnych specyfikacji i progów cenowych telefonów tej firmy. Jednak mimo tak wielkiej przewagi koreańskiego producenta na tle sprzętowym i software'owym, w jego telefonach od lat brakowało bardzo lubianej funkcji obecnej nie tylko w świecie Androida, ale także w najnowszych telefonach Apple.

Mowa oczywiście o możliwości przyciśnięcia tyłu telefonu i uruchomieniu przez to różnego rodzaju aplikacji oraz skrótów. Wielu producentów wprowadza taką możliwość do swoich urządzeń, gdyż jest ona relatywnie łatwa w implementacji i otwiera wiele możliwości personalizacji doświadczenia korzystania z naszego telefonu. Jednak od lat była ona wielkim nieobecnym w strefie Samsunga. Dziś zacznie się to zmieniać.

Wraz z implementacją OneUI 5.0, Samsung wprowadza także na rynek możliwy do ściągnięcia moduł Good Lock. Jego możliwości rozciągają się od nowych skrótów klawiszowych i personalizacji menu ustawień, aż do wprowadzenia skrótów uruchamianych przez kilkukrotne stuknięcie plecków telefonu.

Moduł ten umożliwia ustawienie dwu- lub trzykrotnego kliknięcia w plecki telefonów kompatybilnych z OneUI 5.0. Dzięki temu będziemy mogli ustawić skróty takie jak zrobienie zrzutu ekranu, włączenia Asystenta Google czy też włączenie latarki. jest to świetny sposób na przyspieszenie włączania najważniejszych i najczęściej używanych funkcji telefonu. Ściągnięcie tego modułu możliwe jest z Galaxy Store, jednak nie jest ona jeszcze dostępna we wszystkich regionach.