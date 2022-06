Telegram Premium - wykupisz abonament na dodatkowe usługi?

Popularny komunikator rozpoczyna nowy rozdział w swoim istnieniu - i ma nadzieję na monetyzację.

Telegram w przeciągu ostatnich dwóch laty zyskał olbrzymią popularność. Jeszcze w 2021 roku miał pół miliarda użytkowników, a obecnie ich ilość zwiększyła się do 700 milionów. Oznacza to, że korzysta z niego teoretycznie co szósty mieszkaniec globu. Jest darmowy i wciąż będzie, ale zdecydowano ostatecznie o uruchomieniu płatnej wersji Premium. Według pierwszych, nieoficjalnych jeszcze informacji, koszt tej przyjemności to od 5 do 6 dolarów miesięcznie, czyli ok. 30 złotych. Osoby, które zapłacą, nie będą miały żadnych limitów usług oraz mogą spodziewać się nowych możliwości.

Informacja o tym pojawiła się w oficjalnej informacji Telegramu. Jak podkreślono, to kamień milowy w rozwoju aplikacji oraz początki jej monetyzacji. Podkreślono zarazem, że rozwój komunikatora wyznaczać będą sami użytkownicy, a nie reklamodawcy. Jakie to ekstra funkcje czekają na użytkowników Premium? Przede wszystkim animowane profile wideo, trzy ikonki aplikacji do wyboru na stronę główną, nowe emoji oraz różne naklejki, w tym animowane. No cóż - jak dla mnie nie jest to żadna zachęta, aby wykładać jakiekolwiek pieniądze, ale zapewne znajdzie się wielu zainteresowanych. Bardziej interesuje mnie w tym przypadku brak reklam oraz funkcje związane z organizacją - jak wybór domyślnego folderu. No i użytkownicy Premium otrzymują możliwość wysyłania plików wielkości do 4 GB, czyli dwukrotnie więcej, niż darmowy.

Najciekawszą nowością jest dla mnie możliwość utrzymywania w jednej aplikacji czterech kont, co z kolei umożliwia przypięcie do 10 czatów oraz posiadanie 20 folderów, z których każdy zawiera 200 czarów. Można w tej sytuacji obserwować 1000 kanałów. Co warto podkreślić - dla użytkowników korzystających jak dotąd za darmo nic się nie zmieni.

