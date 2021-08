Telegram będzie obsługiwać rozmowy wideo nawet z tysiącem użytkowników!

Zdalny tryb pracy i prowadzenia zajęć pokazały, że dostępne nam aplikacje nie są jeszcze doskonałe. Deweloperzy Telegrama aktualizują aplikację.

Jedną z zalet Zooma, największego konkurenta Telegrama, była możliwość obsługi dużej liczby użytkowników jednocześnie. To właśnie dlatego firmy korzystały z serwisu, żeby zorganizować zdalne spotkania, gdy ich pracownicy pozostawali w domu. Nauczyciele również chętnie prowadzili zajęcia i wykłady z udziałem 50 i więcej studentów jednocześnie.

Zdobycie takiej ilości użytkowników jaką ma Zoom również było celem Telegrama, który obecnie chce rzucić wyzwanie konkurentowi. Firma ogłosiła aktualizację swojej platformy, po której Telegram będzie mógł obsługiwać grupowe połączenia wideo nawet z 1000 użytkowników jednocześnie! Jest to naprawdę niesamowita ilość osób.

Jednak to nie znaczy, że te wszystkie osoby będą miały włączone kamery i mikrofony, ponieważ to prawdopodobnie zakłócałoby przebieg wydarzeń. Takie spotkania będą raczej przypominały transmisje na żywo, które jednocześnie może oglądać wielu użytkowników. Według deweloperów Telegrama jest to dopiero początek. Firma planuje stopniowo rozszerzać możliwości aplikacji.

Źródło: ubergizmo.com