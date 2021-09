Telegram - coraz więcej ataków na popularny komunikator

Telegram cieszy się coraz większą popularnością - ma już poand pół miliona codziennych użytkowników. Niestety, przyciąga również cyberprzestępców.

Eksperci od bezpieczeństwa zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie aplikacji Telegram. W naszym kraju było o nim niedawno głośno za sprawą cyberataku na pocztę e-mail oraz media społecznościowe ministra Michała Dworczyka. Do tego niemiecki „Der Spiegel” napisał o nim niedawno, że jest to „prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny komunikator na świecie”. Najnowsze ostrzeżenia płyną od firmy zajmującej się analizą cyberzagrożeń - Cyberfint oraz prestiżowego dziennika Financial Times. O co chodzi? Otóż liczba ataków na użytkowników komunikatora wzrosła o 100%.

Przykład? Niedawno hakerzy wykorzystali publiczny kanał Telegram o nazwie „combolist”. Ma on ponad 47 000 subskrybentów, którym udostępniono setki tysięcy ujawnionych nazw użytkowników i haseł. Pod nazwą Combo List Gaming HQ ujawniono kolejne 300 000 e-maili i haseł, sugerując, że dają one dostęp do platform gamingowych i konkretnych gier. np. Minecrafta. Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, zauważa:

Szyfrowanie wiadomości w połączeniu z luźnym moderowaniem treści przez firmę, która ją obsługuje, sprawiło, że aplikacja stała się lepszą opcją dla cyberprzestępców do prowadzenia nielegalnej działalności niż tak zwana ciemna sieć. Cyberprzestępcy wykorzystują Telegram do udostępniana, sprzedawania i kupowania wyciekających danych oraz narzędzi hakerskich

Ale wycieki haseł stanowią tylko niewielką część incydentów - to nie najcięższych. Cyberprzestępcy sprzedają również dane finansowe - są wśród nich numery kart kredytowych, kont bankowych i dane uwierzytelniające witryny czy kopie paszportów. O tym, jak bardzo oblegany jest przez przestępców Telegram może świadczyć fakt, że codziennie usuwane jest ponad 10 000 społeczności za naruszenie warunków korzystania z usługi!

Zobacz również: