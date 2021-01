Telegram przeniesie Twoje konwersacje z WhatsApp

Telegram testuje nową funkcjonalność. Aplikacja w wersji 7.4 pozwala na migrację konwersacji z WhatsApp i kilku innych komunikatorów.

W ciągu ostatnich kilku tygodni baza użytkowników Telegrama znacząco się powiększyła. Rekordowe wzrosty komunikator zawdzięcza niejasnej polityce prywatności WhatsAppa. To jedna z najpopularniejszych aplikacji tego typu, która jak się okazało gromadzi sporo informacji o swoich użytkownikach. W związku z ujawnieniem ilości gromadzonych danych wielu użytkowników zaczęło migrację do "bezpieczniejszych" komunikatorów. Prym wiedzie tutaj Telegram oraz Signal.

Telegram na Androida Źródło: Christian Wiediger/Unsplash

Telegram odnotował ogromny wzrost liczby użytkowników i nie chce zostawić na lodzie osób, które zaprzestały korzystania z WhatsApp na rzecz Telegrama. Firma wprowadzi nowe narzędzie pozwalające na migrację konwersacji z WhatsAppa.

W AppStore pojawiła się nowa wersja aplikacji WhatsApp (v7.0). W oficjalnym dzienniku zmian znajdziemy informacje o narzędziu do migracji danych z WhatsApp. Co ciekawe kilka godzin później w AppStore pojawiła się nowsza wersja v7.4.1, która usunęła wzmiankę o nowym narzędziu do migracji czatów.

Dziennik zmian w WhatsApp na iOS

Telegram usunął również informacje o funkcji, która pozwalała użytkownikom na usunięcie wiadomości, tajnych czatów, historii połączeń oraz grup, które stworzyli bez pozostawiania śladu.

Redaktorom z portalu 9to5Mac udało się przeprowadzić migrację danych z WhatsApp do Telegrama. Całość odbywa się za pośrednictwem pliku ZIP wygenerowanego w WhatsApp i udostępnieniu go w iOS aplikacji Telegram.

W chwili obecnej funkcja nie jest już dostępna. Możliwe, że posiada błąd, który jest aktualnie naprawiany.

Źródło: pocketnow.com