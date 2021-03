Teleporady już nie dla każdego. Nowe przepisy od 15 marca

Od 15 marca w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące teleporad i zdalnej opieki medycznej. W określonych przypadkach możliwa będzie jedynie fizyczna wizyta. Sprawdź, kiedy.

Zmiany w przepisach dotyczących teleporad oraz zdalnej opieki medycznej były zapowiadane już wcześniej i wypowiadał się na ten temat m.in. obecny minister zdrowia – Adam Niedzielski. Decyzje o nowych wytycznych zostały już oficjalnie zatwierdzone i według najnowszego rozporządzenia wejdą w życie już od 15 marca. Czego dokładnie dotyczą?

Chodzi przede wszystkim o zasadność oraz sytuacje, w których przeprowadzane są tzw. teleporady. Choć w dobie pandemii takie zdalne rozwiązania są zdecydowanie użyteczne i znacznie bezpieczniejsze niż bezpośredni kontakt ze specjalistą w placówce medycznej, to oczywiście nie wszystko da się załatwić na odległość. Z takiego samego założenia wyszło także ministerstwo zdrowia, które postanowiło wprowadzić odpowiednie regulacje z tym związane. Najprościej rzecz ujmując, teleporada przestaje być standardem.

Dzieci do lat 6 - jedynie stacjonarne wizyty lekarskie

Kiedy nie może być teleporady?

Według nowych przepisów, teleporada nie może być przeprowadzona w kilku przypadkach:

Jeśli pacjent nie wyrazi zgody na formę zdalną wizyty (wyjątek stanowi kontakt w celu wystawienia jakiegoś zaświadczenia oraz osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem).

na formę zdalną wizyty (wyjątek stanowi kontakt w celu wystawienia jakiegoś zaświadczenia oraz osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem). Dzieci do lat 6 (z wyjątkiem konsultacji kontrolnych w trakcie leczenie, o ile nie wymagają fizycznego badania i zostały poprzedzone osobistą wizytą).

(z wyjątkiem konsultacji kontrolnych w trakcie leczenie, o ile nie wymagają fizycznego badania i zostały poprzedzone osobistą wizytą). W przypadku osób przewlekle chorych , u których pojawiły się nowe objawy bądź nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia.

, u których pojawiły się nowe objawy bądź nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. Podejrzenie choroby nowotworowej .

. Gdy jest to pierwsza wizyta (w przypadku pierwszego kontaktu z wybranym specjalistą oraz wizyt wymagających fizycznego badania).

Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, z zapisów tych wykluczeni zostali jednak seniorzy. Pierwotnie bowiem, osoby powyżej 65 lat również miały zostać wykluczone z udzielania teleporad na rzecz wizyt stacjonarnych. Na szczęście, rząd poszedł po rozum do głowy, że zmuszenie seniorów do fizycznego stawienia się w placówkach medycznych podczas pandemii to dla nich jedynie dodatkowe zagrożenie, a nie bezpieczeństwo.

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Informując o nowych przepisach minister zdrowia zaznaczył także, że teleporada nie jest traktowana jako standard, a jest prawem pacjenta, który może, lecz nie musi z niej korzystać.