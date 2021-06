Teleskop Hubble’a w stanie awaryjnym. NASA walczy z usterką

Poważana usterka Teleskopi Hubble’a spowodowała przejście urządzenia w stan awaryjny. Agencja NASA, jak na razie bezskutecznie walczy z problemem.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a od ponad trzydziestu lat dostarcza ludzkości przepięknych zdjęć oraz kolejnych informacji na temat kosmosu. Niestety ten kosmiczny weteran już odczuwa swój wiek, czego przykładem jest najnowsza, groźna usterka. Problem jest na tyle poważny, że spowodował przejście teleskopu w tryb awaryjny, co m.in. spowolniło jego procesy badawcze.

Jak poinformowała zajmująca się misją amerykańska agencja kosmiczna – NASA, w niedziele pojawił się problem związany z komputerem głównym teleskopu, zarządzającym m.in. instrumentami naukowymi, czego konsekwencją było przejście urządzenia w tryb bezpieczny. Eksperci podejrzewają, że powodem usterki jest degenerujący się moduł pamięci komputera i to on stoi za wstrzymaniem jego pracy.

Próba reanimacji

Zespół Hubble'a z NASA próbował już restartować komputer główny, jednak po jego ponownym uruchomieniu napotkano na tę samą usterkę. Dziś z kolei zostanie podjęta kolejna próba naprawy problemu, która tym razem będzie polegać na przejściu systemu w tryb zapasowy. Jeśli zabieg się powiedzie, to komputer Teleskopu Hubble’a będzie w ten sposób funkcjonować około doby, a następnie teleskop wznowi pracę instrumentów naukowych. Źródło: lace0182/Pixabay

Emerytura już wkrótce

To niestety nie pierwszy problem z Teleskopem Hubble’a, a ostatni miał miejsce w marcu tego roku i również spowodował przejście urządzenia w tryb awaryjny. Nie powinno to jednak dziwić, zważywszy na zaawansowany wiek teleskopu. Dlatego też, przejdzie on wkrótce na zasłużony odpoczynek, a zastąpi go nowoczesny Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba.

Teleskop Hubble'a od lat dostarcza nam licznych pięknych zdjęć kosmosu Źródło: ESA/Hubble & NASA

Z tym urządzeniem niestety NASA również ma problemy, pomimo tego, że sprzęt nadal znajduje się na Ziemi. Przewiduje się jednak, że jeszcze w tym roku Teleskop Webba trafi na orbitę, a jego imponujące zdjęcia z ostatnich testów znajdziecie tutaj.