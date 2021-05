Teleskop Webba – pokazano urządzenie w pełnej krasie. Jest piękny i wkrótce poleci w kosmos

Podczas ostatnich testów przed wystrzeleniem w kosmos, lustro teleskopu Jamesa Webba zostało rozłożone na całą jego rozpiętość i prezentuje się pięknie.

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba to obecnie jedno, z największych osiągnięć technologicznych ludzkości. Niezwykle zaawansowany sprzęt ma zastąpić po ponad trzydziestu latach swojego poprzednika, teleskop Hubble’a, jednak w przeciwieństwie do poprzednika, teleskop Webba będzie działał w podczerwieni. Oznacza to, iż przyczyni się do zupełnie nowych odkryć w dziedzinie kosmosu.

To niezwykłe urządzenie spędza właśnie swoje ostatnie chwile na Ziemi i wkrótce zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną, gdzie zostanie ulokowany na zewnątrz orbity okołoziemskiej. Tym sposobem nie będzie ona zakłócać otrzymywanych zdjęć oraz pomiarów, co jest największym problemem ziemskich odpowiedników tego sprzętu. Jednocześnie, teleskop będzie dostatecznie blisko, aby przesyłać dane w krótkim czasie i umożliwić jego serwisowanie. Warto bowiem zaznaczyć, iż w swojej historii teleskop Hubble'a był aż pięciokrotnie naprawiany.

Ostatnie testy teleskopu Webba

Skoro termin opuszczenia naszej planety przez teleskop się zbliża, wykonywane są jego ostatnie próby i testy. W ramach jednego z nich, urządzenie otrzymało polecenie, aby po raz ostatni otworzyć swoje zwierciadło główne na jego pełną rozpiętość i trzeba przyznać, że jest ono piękne.

Pełna długość zwierciadła teleskopu wynosii składa się z, tworzących tzw. lustro główne.

Złota powierzchnia lustra ułatwi z kolei przesyłanie oraz odbieranie sygnału, a także usprawni zbieranie przez teleskop materiałów badawczych.

Rozłożenie zwierciadła głównego – istotny element misji

Zwierciadło teleskopu kosmicznego Jamesa Webba składa się z wielu ruchomych elementów, przez co należy być niezwykle precyzyjnym w jego budowie. Oczywiście, najprościej byłoby stworzyć jednolitą konstrukcję, która byłaby znacznie bardzie odporna na potencjalne uszkodzenia.

Lustro po złożeniu zajmuje znacznie mniej miejsca

Problem w tym, iż aby wykonywać swoje pomiary, teleskop musi posiadać tak duże lustro, że nie mogłoby się ono zmieścić w żadnej rakiecie kosmicznej. Dlatego należało opracować mechanizm, który pozwoliłby złożyć jego powierzchnię w celu umieszczenia urządzenia w rakiecie, a następnie ponownie je rozłożyć, gdy zostanie już uwolnione w kosmosie z zewnętrznej osłonki.

Lustro główne to cud techniki. Lekkie lustra, powłoki, siłowniki i mechanizmy, elektronika i koce termiczne po całkowitym rozłożeniu tworzą jedno precyzyjne lustro, które jest naprawdę niezwykłe - Lee Feinberg, kierownik ds. Elementów teleskopu optycznego Webb w NASA

Misja budowy oraz umieszczenia teleskopu Jamesa Webba jest efektem współpracy NASA, ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) oraz Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, a samo urządzenie będzie pierwszym w historii obserwatorium kosmicznym, znajdującym się poza nasza planetą.

