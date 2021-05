Teleskop Webba – rakieta, problemy i opóźniony start

Rakieta kosmiczna Ariane 5 ma wynieść teleskop Jamesa Webba w przestrzeń kosmiczną już wkrótce. Niestety, ujawnione problemy mogą pokrzyżować te plany i opóźnić start misji.

Teleskop kosmiczny Jamesa Webba to obecnie jedno, z najbardziej zaawansowanych urządzeń stworzonych przez człowieka. Jego zadaniem ma być obserwacja oraz badanie kosmosu spoza naszej planety i w przeciwieństwie do dotychczas najsłynniejszego, kosmicznego teleskopu Hubble'a, będzie to robić w podczerwieni. To z kolei pierwsze tego typu przedsięwzięcie, a naukowcy zgodnie twierdzą, iż pozwoli ono na odkrycie otaczającego nas wszechświata w zupełnie inny, nowy sposób. Aby jednak tego dokonać, teleskop najpierw musi dotrzeć poza otaczającą Ziemie atmosferę i tu pojawiły się właśnie problemy.

Kolejne opóźnienie startu

Wchodząca w skład projektu, misja umieszczenia sprzętu na orbicie okołoziemskiej, była już przekładana. Dotąd jednak było to spowodowane poprawkami w samym urządzeniu oraz profilaktycznymi, dodatkowymi testami. Wszak, teleskop Jamesa Webba to konstrukcja, która jest efektem wielu lat pracy oraz badań, więc niedopuszczalne byłoby zaprzepaszczenie wszystkich tych wysiłków przez jakieś drobne niedopatrzenie.

Tak zapakowany teleskop Webba zostanie umieszczony w rakiecie Ariane 5

Tym razem jednak, sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ informowaliśmy już, że urządzenie zostało w pełni ukończone i niedawno przechodziło ostatnie testy, uwzględniające m.in. rozłożenie jego pięknego lustra głównego na całą dostępną rozpiętość (zdjęcia i więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj). Niestety, pomimo tego okazało się, że zaplanowany na drugą połowę października start również może zostać przesunięty. Dlaczego?

Nie teleskop, a rakieta

Prawdopodobne opóźnienie misji, sugerowane przez opublikowany właśnie raport, wynika nie z powodu problemów z teleskopem, a z rakietą Ariane 5, która ma zostać wykorzystana do jego transportu w kosmos. Ma ona bowiem usterkę, wykrytą podczas dwóch, ostatnich misji z jej udziałem.

Zauważony problem jest związany z owiewkami, czyli elementem, którego zadaniem jest ochrona ładunku podczas startu i lotu rakiety. Te bowiem oddzielają się w pewnym momencie, a proces ten, z niewiadomych przyczyn wywołuje niekontrolowane przyspieszenie rakiety. Choć wcześniejsze misje nie ucierpiały w wyniku usterki i zakończyły się sukcesem, to w przypadku wyniesienia na orbitę Teleskopu Jamesa Webba ładunek jest z byt cenny, aby podejmować jakiekolwiek ryzyko.

Rozwiązanie problemu Ariane 5

Teleskop Webba, a także cały projekt z nim związany, jest efektem współpracy trzech agencji: NASA, ESA oraz Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Sama rakieta Ariane 5 należy z kolei bezpośrednio do Europejskiej Agencji Kosmicznej. To właśnie jej przedstawiciele poinformowali o ewentualnym przesunięciu terminu startu, choć nie podano jeszcze jego dokładnej, zastępczej daty.

Jeden ze startów Ariane 5

Wszystko zależy od nadchodzących misji, w których ponownie weźmie udział Ariane 5. Warunkiem kwalifikującym rakietę do udziału w projekcie Jamesa Webba są bowiem obecnie, co najmniej dwa udane loty urządzenia, podczas których nie wystąpi odnotowany problem z owiewkami. Takowe są zaplanowane na czerwiec i sierpień tego roku, a jak doprecyzowała sama ESA, teleskop Webba wystartuje około cztery miesiące od pierwszego, w pełni udanego startu.

Oznacza to, że jeśli czerwcowa próba okaże się sukcesem, to teleskop zostanie wystrzelony zgodnie z planem, czyli 31 października 2021 roku. W przypadku niepowodzenia jednak, uzależnione to będzie od sierpniowego startu, lecz wtedy urządzenie skonstruowane przez Jamesa Webba nie opuści Ziemi wcześniej, niż w grudniu.