Telewizja Cyfrowego Polsatu – czy warto? Analiza najnowszej oferty

Obecnie na rynku mamy wiele sposobów na spędzenie wolnego czasu przed telewizorem – serwisy streamingowe i VOD, internetowa, o bardziej tradycyjnych rozwiązaniach, jak np. telewizja satelitarna czy „kablówka” nie wspominając. Jak zatem wybrać najlepszą dla siebie ofertę? Nie jest to, wbrew pozorom, zadanie proste. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej nowej ofercie telewizji Cyfrowego Polsatu, która zadebiutowała na początku września. Czy warto po nią sięgnąć? Co nam oferuje? Sprawdźmy.

Telewizja Cyfrowego Polsatu, czyli jaka dokładnie?

Cyfrowy Polsat to jeden z liderów na rynku usług TV. Od tak dużego „gracza” możemy więc wymagać najlepszej jakości usług oraz bogatej i przejrzystej oferty. Postanowiliśmy sprawdzić, czym wyróżnia się na tle konkurencji najnowsza oferta Cyfrowego Polsatu i czy warto po nią sięgnąć.

Zacznijmy od podstaw, nowa oferta dotyczy zarówno telewizji satelitarnej, jak i kablowej w technologii IPTV. Działania tej pierwszej nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, natomiast IPTV to znakomity wybór dla osób, które z różnych przyczyn nie chcą, bądź nie mogą zainstalować anteny satelitarnej. Do działania IPTV będziemy potrzebować jedynie połączenie z internetem światłowodowym od konkretnego dostawcy (Plusa, Netii bądź Orange) o min. przepustowości 8 Mb/s na jeden dekoder oraz oczywiście - dedykowany dekoder. Więcej informacji na temat IPTV, jak i bliźniaczo podobnej technologii – OTT, znajdziecie tutaj.

Prosto i przejrzyście

Widać wyraźnie, że przy sporządzaniu nowej oferty Cyfrowemu Polsatowi przyświecał jeden cel – uprościć swoją ofertę, uczynić ją bardziej czytelną i przyjazną dla klienta. Czy to się udało?

Projektując nową ofertę zdecydowano się na trzy podstawowe zestawy w znajomo brzmiących oznaczeniach – S, M i L. Jak łatwo się domyślić, pierwszy z nich jest najmniejszy i domyślnie zapewni nam ponad 50 kanałów za jedyne 20 złotych miesięcznie. Pakiet średni (M), to już ponad 70 kanałów za 30 złotych co miesiąc, natomiast pakiet L zaoferuje nam nawet 135 kanałów (w telewizji kablowej IPTV) w cenie 60 złotych na miesiąc.

Oprócz tego, do naszej dyspozycji oddano 9 pakietów dodatkowych, które możemy dobierać na czas określony lub nieokreślony. Wśród nich znajdziemy ofertę zarówno dla fanów sportu (Polsat Sport Premium, Eleven Sports czy Ekstraklasa), filmów i seriali (np. HBO, Cinemax, FilmBox) czy najmłodszych widzów (pakiet Dzieci).

Warto też wspomnieć o trzech bardzo ciekawych, dodatkowych funkcjach dekoderów. CatchUP – umożliwia oglądanie wybranych kanałów nawet do 7 dni po emisji programu programu, reStart - oglądanie od początku wybranego programu do 3 h od rozpoczęcia emisji oraz TimeShift – zatrzymywanie i przewijanie wybranych do 3 h po rozpoczęciu ich emisji. Dodatkowo korzystać możemy także z usługi On-The-Go, czyli możliwości oglądania telewizji Cyfrowego Polsatu nawet na 3 urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji Cyfrowy Polsat GO. Usługi CatchUP i ON THE GO dostępne są w ceniepakietów M i L.

Korzystanie z powyższej oferty oczywiście nie będzie możliwe bez specjalnego dekodera. Jednak i w tym wypadku nie możemy narzekać. Cyfrowy Polsat oferuje bowiem nowoczesny sprzęt - EVOBOX IP dla TV kablowej w technologii IPTV oraz Evobox HD i Evobox Lite dla TV satelitarnej, które w wybranych ofertach można otrzymać już za symboliczną złotówkę.

Dekoder EVEBOX IP

Z dziennikarskiego obowiązku prezentujemy wam również szczegóły ofert telewizji Cyfrowego Polsatu, a prezentują się one następująco:

Pakiet S:

Cena: 20 zł/mies.

Liczba kanałów: 50 w telewizji satelitarnej lub 56 w telewizji kablowej IPTV

CatchUP: 5zł/mies.

On The Go: 5 zł/mies.

Multiroom: 10 zł / mies. za każdy dodatkowy dekoder (maksymalnie 3)

Pakiety dodatkowe: Dostępne

Pakiet M:

Cena: 30 zł/mies.

Liczba kanałów: 72 w telewizji satelitarnej lub 78 w telewizji kablowej IPTV

Dodatki: 3 kanały Nickelodeon, 2 kanały CINEMAX promocyjnie na 24 miesiące

CatchUP: w cenie

On The Go: w cenie

Pakiety dodatkowe: Dostępne

Pakiet L:

Cena: 60 zł/mies.

Liczba kanałów: 124 w telewizji satelitarnej lub 135 w telewizji kablowej IPTV

Dodatki: 2 kanały Cinemax promocyjnie na 24 miesiące

CatchUP: w cenie

On The Go: w cenie

Pakiety dodatkowe: Dostępne (w tym Ekstraklasa za 10 zł/mies.)

Cyfrowy Polsat – czy warto? Co wybrać?

Nie da się ukryć, że nowa oferta Cyfrowego Polsatu prezentuje się prosto i praktycznie. Wszystkie usługi zaprezentowane są czytelnie i przejrzyście. Co więcej, zarówno pakiety podstawowe, jaki dodatkowe ułożono tak, że każdy może stworzyć swój wymarzony zestaw. Nie musimy się więc martwić, że płacimy za coś, z czego nie będziemy korzystać.

Elastyczność oferty i mnogość wyborów to jej zdecydowanie największe zalety. Decydując się na wybór telewizji Cyfrowego Polsatu, polecilibyśmy wam pakiet M, dlaczego?

Cenowo prezentuje się nad wyraz atrakcyjnie. Przypomnijmy, za 30 złotych miesięcznie otrzymujemy dostęp do 78 kanałów w przypadku TV kablowej IPTV lub 72 kanałów w przypadku TV satelitarnej. Są wśród nich m.in.: Polsat Sport, Polsat News, Polsat Play, Eurosport, Discovery Channel, TVN24, TVN Style, TLC, Travel Channel i wiele innych. Dodatkowo, otrzymujemy wsparcie usług CatchUp oraz On The Go w cenie abonamentu. Jakby tego było mało, to podpisując umowę na 24 miesiące otrzymamy dodatkowo 3 kanały dziecięce: Nickelodeon, Nick Jr i Nicktoons oraz 2 kanały filmowe premium: Cinemax i Cinemax 2.

Istotne jest również to, że przy tej cenie podstawowego pakietu, łatwiej będzie nam dobrać dodatkowe, nie obciążając przy tym zbytnio naszego budżetu.

Przykładowo, fani sportu mogą dodać pakiet Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports za łączną kwotę 30 złotych. W tej cenie otrzymają w sumie 5 kanałów sportowych oraz 4 serwisy telewizyjne premium w systemie PPV, które dostępne są na żywo w czasie wybranych rozrywek. Na kanałach

Eleven Sports dostaniemy dostęp do rozgrywek lig europejskich, tj. Serie A TIM, La Liga, Bundesliga oraz wyścigów Formula 1, a z kolei kanały i serwisy Polsat Sport Premium to Liga Mistrzów UEFA i Liga Europy UEFA.

W sumie daje nam to 60 złotych za bogaty pakiet kanałów spersonalizowanych pod kątem sportu. Czyli dokładnie tyle samo, ile musielibyśmy zapłacić za pakiet „L” z ogólnymi kanałami tyle, że bez dostępu do Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports.

Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy z dostępnych pakietów podstawowych łączyć z dowolnymi pakietami dodatkowymi, to naszym zdaniem, „M” wydaje się być najbardziej elastyczny i oferujący najlepszą relację – cena-jakość.

Nowa oferta Cyfrowego Polsatu – dla kogo?

Trzeba przyznać, że Cyfrowy Polsat bardzo nowocześnie podszedł do nowej oferty, w centrum stawiając odbiorcę i jego potrzeby. W zasadzie ciężko jest znaleźć osobę, której takie podejście mogłoby się nie spodobać. Prosty i czytelny podział na pakiety oraz łatwość ich łączenia docenią zarówno niedzielni kanapowcy, jaki i fani sportu, kina czy seriali. Do tego elastyczność i łatwość korzystania z usługi oraz dekodery, które po podłączeniu do internetu pozwalają na bardziej swobodne korzystanie z treści i programów. To wszystko sprawia, że oferta jest odpowiedzią na

potrzeby współczesnego użytkownika.