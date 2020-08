Telewizja Internetowa IPTV i OTT – co to jest? Czym się różni?

„Telewizja się kończy!" „Nie ma w niej nic ciekawego.” Już od lat słyszymy podobne hasła i slogany. Z częścią z nich trudno się nie zgodzić, z innymi jednak można polemizować. Wraz z postępem technologicznym, coraz większą popularność zdobywa telewizja internetowa, którą możemy odbierać dzięki internetowi. Czym ona tak naprawdę jest? Czy warto po nią sięgnąć? Między innymi tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Spis treści

Telewizja internetowa – co to i dla kogo?

Obecnie w Polsce możemy odbierać telewizję na kilka sposobów: za pomocą cyfrowego sygnału naziemnego, satelitarnych nadajników bądź za pośrednictwem telewizji kablowej. Każda z tych usług ma swoje wady i zalety. W przypadku „podstawowej”, naziemnej transmisji otrzymujemy ograniczoną liczbę kanałów. „Satelita” wymaga od nas instalacji anteny (co nie zawsze jest możliwe). Natomiast popularna „kablówka”, w zależności gdzie z niej korzystamy, nie zawsze oferuje preferowane przez nas kanały bądź usługi, co więcej, nie każdy może sobie na nią pozwolić.

Dla wielu osób pragnących bogatej i konkretnej oferty kanałów wybawieniem może być telewizja, która w dużym uproszczeniu, do poprawnego działania wymaga jedynie dostępu do internetu. Cechuję ją ogromna swoboda użytkowania i łatwość instalacji.

Telewizję internetową doceni więc każdy, kto lubi elastyczność i nowoczesne rozwiązania , jak również osoby, które z różnych względów nie mogą bądź nie chcą wybierać innych ofert.

Jednym z liderów telewizji wykorzystującej internet na polskim rynku jest Cyfrowy Polsat. Firma ma w swojej ofercie dwie rozbudowane usługi, dedykowane tej nowoczesnej formie spędzania czasu przed TV – telewizję kablową IPTV oraz internetową OTT. Warto poznać je nieco dokładniej, aby dobrać ofertę idealną dla siebie.

IPTV – klasyka w nowym wydaniu

IPTV (Internet Protocol Television) to „technika umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP”. Co to dokładnie oznacza? Najprościej rzecz ujmując – możliwość oglądania telewizji cyfrowej za pomocą internetu, w zamkniętej sieci telekomunikacyjnej. IPTV pod wieloma względami najbliżej do „kablówki”, z tą różnicą, że za przesył danych odpowiada internet, a my zyskujemy wszystkie cechy typowe dla telewizji internetowej, jak m.in.: możliwość zatrzymywania i przewijania wybranych programów czy oglądanie ich nawet kilka dni po ich emisji.

Należy jednak przy tym pamiętać, że chcąc korzystać ze wszystkich dobrodziejstw IPTV konieczne jest posiadanie konkretnego dekodera i podpisanie umowy z wybranym operatorem sieci. W przypadku Cyfrowego Polsatu możemy liczyć na nowoczesny i designerski dekoder EVOBOX IP, który umożliwi nam dostęp nie tylko do kanałów z wybranego pakietu (pakietyzacja jest niemal taka sama jak w ofercie tv satelitarnej), ale również serwisów VOD - Cyfrowy Polsat GO i HBO GO.

EVOBOX IP

Kluczowe w tym wypadku jest jednak posiadanie internetu stacjonarnego od konkretnego operatora. W przypadku oferty Cyfrowego Polsatu, usługa IPTV wymaga minimalnej prędkości pobierania na poziomie 8 Mb/s (na jeden dekoder) od Plusa, Netii bądź Orange.

Zapewne zastanawiacie się dlaczego to takie istotne? Już śpieszymy z wyjaśnieniami. Otóż IPTV wymaga ścisłej kontroli nad treścią, jakością i dostępem usług świadczonych przez daną firmę (podobnie jak ma to miejsce w przypadku „kablówki” czy telewizji satelitarnej). Jednak, aby możliwe było dostarczenie ich na odpowiednio wysokim poziomie, wymagana jest odpowiednia jakość przesyłu danych. W dużym uproszczeniu, możemy uznać, że w IPTV usługodawca rezygnuje z rozbudowanej infrastruktury (sieć kablowa podłączona do budynku czy antena satelitarna) na rzecz internetu, który musi spełniać określone wymogi. Stąd też dostawcy IPTV często decydują się na bliską współpracę z wybranymi operatorami, którzy są w stanie zapewnić jakość usług odpowiednią do przesyłu sygnału telewizyjnego.

OTT – łatwo, szybko i mobilnie

Pora na przyjrzenie się nieco młodszemu rozwiązaniu, jakim jest OTT (Over-the-Top). Tłumacząc z języka angielskiego, jest to „usługa świadczona ponad siecią”. Jej nieco encyklopedyczny opis brzmi: "usługa polegająca na dostarczaniu zawartości, usług lub aplikacji za pośrednictwem sieci internetowej, bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy usługi dostępu do internetu". Jak to rozumieć w praktyce?

OTT w przeciwieństwie do IPTV, nie wymaga od nas podpisania umowy na usługi internetowe z konkretnym operatorem. Chcąc zapewnić sobie dostęp do tej telewizji online wystarczy nam internet od dowolnego dostawcy, pod warunkiem, że minimalna prędkość pobierania wynosi 8 Mb/s. Co więcej, OTT możemy odbierać bez względu na to czy korzystamy z „kabla” czy z sieci bezprzewodowej.

Oczywiście, wciąż wymagany jest dekoder (w tym przypadku, w Cyfrowym Polsacie jest to EVOBOX STREAM). Co istotne jednak, zapewnia on nam nie tylko wszystkie możliwości modelu IP, jak: przewijanie wybranych programów (funkcja TimeShift), oglądanie ich nawet do 7 dni po ich emisji (CatchUP) czy przewinięcie do początku nowego odcinka ulubionego serialu lub filmu na wybranym programie (reStart), ale również sporo dodatkowych funkcji.

EVOBOX STREAM

Oferta Cyfrowego Polsatu w ramach OTT stawia na elastyczność i swobodę użytkowania. Między innymi dlatego właśnie EVOBOX STREAM oferuje nam dostęp do bogatej oferty programowej, na którą składa się ponad 100 kanałów. Oczywiście, tylko od nas zależy na jaki dokładnie pakiet się zdecydujemy (Cyfrowy Polsat oferuje aż 119 pakietów tematycznych – 3 podstawowe: WYGODNY, KOMFORTOWY i BOGATY i 8 dodatkowych: filmowych, sportowych czy dla dzieci).

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że korzystanie z oferty OTT nie wymaga od nas podpisania żadnej umowy na pakiet TV (choć jest taka możliwość). Wówczas musimy jedynie nabyć na stałe dekoder EVOBOX STREAM. Można też skorzystać z opcji udostępnienia dekodera (wtedy na to jest umowa), co się wiąże z comiesięcznym czynszem w wysokości 10 zł/mies. W obydwu wariantach zakupu pakietów (na 30-dniowe okresy) dokonywać będziemy za jego pośrednictwem poprzez aplikację SKLEP (m.in. poprzez Dotpay, kartę kredytową czy BLIK).

To jednak nie wszystko. Wbudowany moduł DVBT-2 umożliwia po podłączeniu anteny, odbiór 28 kanałów bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Natomiast sympatycy VOD docenią dostęp do usług Cyfrowy Polsat GO oraz HBO GO.

Czy zatem OTT ma jakieś minusy? Wydaje się, że nie. Choć trzeba pamiętać, aby zadbać o jakość łącza, z którego korzystamy, co w przypadku IPTV, która jest usługą realizowaną w sieciach stacjonarnych, niesie mniej zagrożeń.

IPTV vs OTT – którą wybrać i dlaczego?

Zestawiając ze sobą telewizje internetowe typu IPTV i OTT należy pamiętać, że dzielą one ze sobą większość funkcji i dostępnych usług (tak jest w przypadku oferty Cyfrowego Polsatu). To co je najbardziej różni, to swoboda użytkowania.

IPTV najbliżej do klasycznej telewizji kablowej. Korzystając ze współczesnej nomenklatury możemy więc stwierdzić, iż IPTV to „stacjonarna” telewizja internetowa, natomiast OTT nosi wszelkie znamiona tego, co obecnie nazwalibyśmy mobilną TV.

Wybór IPTV możemy polecić domatorom, którzy cenią sobie stabilność i gwarancję wysokiej jakości wyświetlanych treści. OTT natomiast znakomicie odnajdzie się u osób, które lubią wolność i swobodę, bowiem dzięki wyjątkowemu dekoderowi EVOBOX STREAM z dobrodziejstw tej telewizji online możemy korzystać niemal wszędzie, gdzie tylko jest dostępny internet.