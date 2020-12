Telewizor 4K, telewizor 8K jaki wybrać? Duży

Rok 2020 zmienił naprawdę dużo, zamknięte kina, przesunięte premiery filmów. Ale to również rok premier konsol nowej generacji pozwalających wreszcie w pełni rozkoszować się rozgrywką 4K. Warto pomyśleć też o innych zmianach. Na przykład zmianie telewizora na większy. Większy to znaczy jaki? Spokojnie może to być teraz 65, 75, a nawet 85 cali.

Materiał powstał we współpracy z Samsung Polska

Telewizory rosną i rosną, a ceny topnieją

W czasach telewizorów z kineskopem szczytem były 32-calowe, panoramiczne ekrany. Później duży telewizor miał 40, może 46 cali. Technologia pędzi do przodu, możliwości produkcyjne firm się zmieniają i teraz spokojnie możemy cieszyć się naprawdę dużymi telewizorami. Na rynku największą popularność zyskują telewizory 55-calowe, najszybciej jednak rośnie segment telewizorów 65-calowych i większych.

Warto spojrzeć na to przez pryzmat Samsunga, lidera sprzedaży telewizorów od 14 lat. Koreański producent nie tylko wyznacza trendy w świecie technologii, ale jest także barometrem zachowań konsumentów. W portfolio producenta w Polsce jest kilkanaście modeli telewizorów w rozmiarach 75, 82 i 85 cali, a przy modelach 65-calowych możemy wymienić kilkadziesiąt wariantów w bardzo szerokim, ale jednocześnie rozsądnym przedziale cenowym. Każdy jest w stanie znaleźć duży telewizor dla siebie, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i budżetem.

Debiutujący w 2012 roku, pierwszy telewizor 4K – Samsung S9 o przekątnej 84 cali, kosztował 85 tysięcy złotych. Teraz fenomenalny Samsung QE85Q80T to wydatek ok. 11 tysięcy złotych. Natomiast za niecałe 20 tysięcy złotych możemy być świadkami kolejnej technicznej rewolucji i codziennie zasiadać przed olbrzymim telewizorem 8K jakim jest 82-calowy Q800T. Oczywiście to wciąż nie mało, ale mówimy o olbrzymich, wręcz kinowych ekranach.

Dla tych, którzy chcą cieszyć się równie wysoką jakością obrazu, ale w bardziej kameralnych warunkach, są wyświetlacze 65-calowe. Wspomniany Q80T w tym wariancie to wydatek około 5 tysięcy złotych. Przełomowy wyświetlacz 8K otrzymamy za około 10 tysięcy złotych.

Zajmując się telewizorami od lat, naprawdę jestem cały w zachwycie tym, jak wielka zmiana zaszła w cenach i gabarytach telewizorów przez ostatnią dekadę. Widać, że kupujący myślą podobnie. Według szacunków Samsunga w tym roku sprzedaż telewizorów 75-calowych i większych wzrośnie o 17% względem ubiegłego roku. Coraz więcej osób decyduje się też na ekrany 8K. Tu globalny popyt na te telewizory wzrośnie o 110% względem ubiegłego roku. Zaczyna być pożądana jeszcze większa rozdzielczość.

Dlaczego warto wybrać duży telewizor?

Wiele osób może zastanawiać się po co interesować się zakupem telewizora użych rozmiarów. Niektórych wielkie telewizory mogą wręcz odstraszać. Oczywiście nie w każdym salonie pasować będzie 75 czy 85-calowy telewizor. Natomiast doświadczenie pokazuje, że można zaaranżować przestrzeń pokoju tak, aby znalazła się przestrzeń na 65-calowy ekran.

Współczesne telewizory oferują rozdzielczość 4K, a niekiedy tak, jak Samsung Q800T, nawet 8K. Wysoka rozdzielczość to bardziej szczegółowy obraz, jednak oprócz tego liczy się jakość obrazu uzyskiwana między innymi przez szeroką paletę barw oraz efekt HDR. Istotny jest też sam procesor przetwarzający obraz w telewizorze – to dzięki niemu treści z gorszych jakościowo źródeł są upscalowane i wyświetlane lepiej niż kiedykolwiek.

Dlatego właśnie warto sięgnąć po sprawdzonego producenta telewizorów z latami doświadczeń oraz po technologie dostępne w ekranach z wyższej półki. Topowe telewizory Samsunga korzystają z matryc QLED, w których dla uzyskania wiernych kolorów zastosowano specjalną warstwę kropek kwantowych. W modelu Q80T i wyższych seriach znajdziemy wielostrefowe podświetlanie ekranu. Oznacza to, że z tyłu telewizora umieszczono setki diod, które podświetlają konkretne fragmenty ekranu, uzyskując tym samym lepszą czerń i wyższy kontrast niż w większości telewizorów na rynku. Wreszcie procesor Quantum wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, aby analizować dostarczany sygnał i odpowiednio go wyświetlić.

Dobry duży ekran, połączony z ciekawymi treściami, na przykład ze Smart TV i serwisów streamingowych, daje nam możliwość przeżywania filmów i seriali w zupełnie świeżym wydaniu. Widzimy więcej szczegółów, jesteśmy bardziej zaangażowani, a do tego możemy przeżywać filmy tak jak zwykle robi się to w kinie. Tylko na naszej kanapie, nie zważając na lockdown i inne ograniczenia.

Warto do tego dodać też gaming. Współczesne telewizory takie jak Samsung QLED wyposażone są w multum technologii dla graczy. Input lag jest naprawdę niski i sięga od 10-15 ms. W dodatku, w telewizorach Samsung (jako jedynych na rynku) można grać w trybie Motion Plus Gra, gdzie pomimo zastosowania upłynnienia obrazu opóźnienie wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie (ok. 22-25 ms). Do tego dochodzi możliwość gry w 120 klatkach na sekundę i wszelkie inne benefity związane z portem HDMI 2.1. Jeśli już nabyliście lub zamierzacie kupić konsole nowej generacji, to koniecznie pomyślcie o zmianie telewizora na taki, który jest w stanie wycisnąć z konsoli pełnię możliwości.

Nie tylko obraz jak w kinie, ale też i dźwięk

Należy też zwrócić uwagę na to, że obraz idzie zawsze w parze z dźwiękiem. Tych kinowych wrażeń nie doświadczymy samym obrazem. Dopełnieniem efektów jest ścieżka dźwiękowa i wyraźnie słyszalne dialogi. W niezwykle smukłych telewizorach ciężko o wybitną jakość audio, ale są technologie, które dają radę uzyskać pożądane doznania. W przypadku telewizorów Samsung warto zwrócić uwagę na OTS+, czyli dźwięk podążający za obiektem. Procesor łączy ścieżkę audio z tym, co wyświetlane jest na ekranie i potrafi przedstawić to dźwiękowo tak, abyśmy mieli poczucie głębi i przestrzeni za sprawą podążania dźwięku za obiektami, które widzimy na ekranie.

Sprytnym rozwiązaniem jest też aktywny wzmacniacz głosu. Ten przydaje się wtedy, gdy podczas naszego filmowego seansu któryś z naszych domowników włączy odkurzacz, blender czy kuchenny okap. Telewizor wykryje hałas i wzmocni dialogi, tak aby wciąż były słyszalne w tym szumie.

Oczywiście dźwięk z telewizora to tylko namiastka kinowych doznań. Jeśli jesteśmy filmożercami to warto pomyśleć o jeszcze lepszej jakości dźwięku decydując się na przykład na soundbar.

8K czy to ma sens?

Gdy poruszam kwestie 8K w telewizorach często nie brakuje negatywnych komentarzy. Wiele osób z dużym pesymizmem podchodzi do jeszcze większej rozdzielczości. W telewizorach. Przede wszystkim argumentując to brakiem treści. Gdyby nie fakt, że od dwóch lat co dziennie korzystam z takiego telewizora pewnie mógłbym się z tym zgodzić, patrząc na ofertę rynkową. Treści w 8K nie ma i jeszcze długo na masową skalę nie będzie. Mając najnowszą kartę graficzną Nvidia RTX 3090 można uruchomić niektóre gry w 8K – wygląda to fenomenalnie, ale to nisza.

Po co zatem 8K w telewizorze? Przede wszystkim dlatego, że 75-calowy czy 85-calowy telewizor potrzebuje większego zagęszczenia pikseli, aby uzyskać lepszy obraz. Tu warto zwrócić uwagę na wskaźniki PPI – znany z monitorów, a przede wszystkim z naszych smartfonów. Rozdzielczość 4K na ekranie 40-calowym to znacznie większe zagęszczenie pikseli, niż ta sama rozdzielczość na ekranie 85-calowym.

Ekrany 8K Samsunga, takiej jak Q800T, czy flagowy Q950T, to absolutnie topowe wyświetlacze na rynku. Telewizory te mają zaawansowane procesory i z wykorzystaniem AI bardzo skutecznie radzą sobie z upscalingiem obrazu. Na podstawie własnych doświadczeń śmiem twierdzić, że to w tej chwili najlepsze ekrany do oglądania zwykłej telewizji i gorszego jakościowo „contentu”. Ta topowość objawia się też przez liczne strefy podświetlania ekranu z tyłu i dużą jasność, co sprawia, że te ekrany oferują też wyjątkowy efekt HDR. Mówiąc najprościej, po prostu na tęchwile są to wyżyłowane technicznie ekrany i dlatego warto się nimi zainteresować szukając najlepszej jakości. 8K to tylko jeden z elementów stanowiących o sile tych modeli.

Duży telewizor to dużo radości

Nie ma za dużych telewizorów – przynajmniej osobiście wychodzę z takiego założenia. Nie należy bać się tych rozmiaró. Złotą radą przy wyborze telewizora jest wybór ekranu o rozmiar większego niż pierwotnie się planowało. Ponadto warto zwrócić uwagę na modele z wyższej półki, ponieważ oferują one więcej, zwłaszcza pod względem jakości obrazu. Świetny efekt HDR, płynny obraz, doskonały uspcaling, niezły dźwięk oraz duży ekran sprawią, że odkryjemy rozrywkę na nowo.

Nowe doświadczenia będziemy czerpać też użytkując Smart TV, ale to już osobna historia…