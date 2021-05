Telewizor LG, który jest lampą, głośnikiem i... książką

Kanadyjski projektant Jean-Michel Rochette stworzył koncept telewizora OLED, który składa się jak książka, jest oświetleniem domowym i głośnikiem Bluetooth jednocześnie. Projekt jest skierowany do osób, które nie chcą, aby telewizor dominował w ich pomieszczeniu, zwłaszcza gdy nie jest używany. Aby oglądać telewizję, przyszły użytkownik będzie musiał otworzyć urządzenie dokładnie tak, jak otwiera się książkę. Twórca o swoim dziele mówi:

Signal jest skierowany do ludzi, którzy chcą czegoś innego niż telewizor, czegoś więcej niż tylko płaski czarny ekran.

Z tyłu wyświetlacz telewizora ma mieć tekstylną obudowę, która zapewni mu atrakcyjny wygląd gdy jest zamknięty. Właśnie wtedy też będzie zamieniać się w lampę. Ma być również przyjemny w dotyku i wpasowywać się w nowoczesny wystrój mieszkań. To prawdziwa gratka dla użytkowników interesujących się tego typu designem.

Zaprojektowałem go z myślą o odbiorcach, którzy są wrażliwi na to, jak powinno wyglądać pomieszczenie i którzy chcą, aby ich telewizor był czymś więcej niż tylko urządzeniem do korzystania z multimediów.