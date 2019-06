Telewizor QLED Q70 zmienia zasady gry

QLED Q70 to telewizor, który zachwyci nie tylko fanów filmów i seriali, ale także graczy. Dedykowany Tryb Gry oraz szereg technologii, które poprawiają wrażenia z rozgrywki na dużym ekranie, to więcej emocji i lepsza kontrola rozrywki.

Procesor Quantum 4K wykorzystujący sztuczną inteligencję zapewnia bardziej wyrazisty i szczegółowy obraz.

Perfekcyjny kontrast dzięki Bezpośredniemu Strefowemu Podświetleniu: więcej detali w ciemnych scenach

Automatyczny Tryb Gry oraz system poprawy płynności i ostrości obrazu Game Motion Plus pozwolą wejść na wyższy poziom wrażeń podczas gry na dużym ekranie

Freesync (Z wyłączeniem modelu 49”) i niski input lag to realistyczne obrazy i płynny ruch

Tryb Inteligentny dopasuje najlepsze ustawienia obrazu i dźwięku do oglądanej treści i warunków w pomieszczeniu

Zaawansowany Smart TV to szybki i łatwy dostęp do treści. Teraz z aplikacją Apple TV oraz wsparciem dla AirPlay 2

QLED Q70 to telewizor, który sprosta oczekiwaniom wszystkich domowników. Świetna jakość obrazu – zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania – jest zasługą zaawansowanych technologii. Doprowadzony do perfekcji obraz to efekt działania Procesora Quantum 4K i Inteligentnego Skalowania do 4K (Efekty mogą się różnić w zależności od typu materiałów oraz ich formatu. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera oraz przy niektórych ustawieniach gry). W połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów widzowie zobaczą na ekranie świat pełen barw, który będzie bardziej wyrazisty niż kiedykolwiek wcześniej. Fanów filmów zachwyci także poziom odwzorowania szczegółów i idealny kontrast. Zadba o to Quantum HDR 1000 zgodny ze standardem HDR10+.

Jedną z nowych funkcji w Q70 jest Tryb Inteligentny. Telewizor automatycznie dopasuje poziom jasności i dźwięku do warunków w pomieszczeniu. Zaproponuje także najlepsze ustawienia dźwięku dla oglądanej treści. W praktyce dialogi w programach informacyjnych będę bardziej wyraziste, podobnie jak głos wokalisty podczas transmisji koncertu.

Specjalnie dla graczy

Telewizor Q70 oferuje wszystko, co potrzebne, aby na dużym ekranie doświadczać najlepszych wrażeń z gry. Na dobry początek Tryb Gry, który po wykryciu włączonej konsoli automatycznie zmienia ustawienia – w tym szybkość reakcji – aby zoptymalizować je pod kątem gier. Pełną kontrolę nad akcją na ekranie daje niski input lag oraz system poprawy płynności i ostrości obrazu Game Motion Plus. Technologia ta pozwala niezwykle precyzyjnie regulować stopień poprawy ruchomego obrazu, co intensyfikuje wrażenia wizualne. Z kolei obsługa FreeSync eliminuje efekt „urywanych” rozgrywek i zacinających się ujęć. Wszystko to razem sprawia, że Q70 pozwoli przejąć pełną kontrolę nad grą, zapewniając przy tym realistyczne wrażenia. Dodatkowym ułatwieniem jest funkcja Dynamic Black Equalizer (Dynamiczny Korektor Czerni), która podnosi jasność najbardziej ciemnych obszarów w grze, dzięki czemu więcej zobaczymy podczas nocnych wyścigów czy strzelanek.

Smart TV, czyli oglądaj co i kiedy chcesz

Dziś telewizor to więcej niż telewizja, a QLED Q70 jest tego najlepszym przykładem. Jako nowoczesny Smart TV zapewnia szybki i łatwy dostęp do popularnych serwisów filmowych. W tym roku w bogatej kolekcji aplikacji widzowie znajdą także Apple TV. Dodatkowo, obsługa AirPlay 2 umożliwi odtwarzanie materiałów z urządzeń Apple bezpośrednio na telewizorze.

Tryb Ambient: piękno i funkcjonalność

QLED Q70 będzie zachwycać nie tylko podczas oglądania filmów czy grania. Za sprawą Trybu Ambient (Działanie funkcji tworzenia obrazu ściany w Trybie Ambient może się różnić w zależności od otoczenia, w jakim zainstalowany jest telewizor, w tym między innymi od: projektu ściany, wzorów na ścianie i koloru ściany) przyciągnie spojrzenia nawet wyłączony. Na ekranie wyświetlimy personalizowane elementy dekoracyjne, informacje, prognozę pogody czy swoje własne zdjęcia. Wśród nowych opcji użytkownicy znajdą m.in. dodatkowe motywy dekoracyjne oraz efekty świetlne, które można dopasować do okazji i nastroju.

Dodatkowo, Bezramkowy Design sprawi, że nic nie będzie odciągać uwagi od ekranu. W Q70 Samsung zastąpił jedną podstawę dwiema minimalistycznymi nóżkami. Dzięki temu telewizor z powodzeniem można umieścić na wąskiej szafce. Z kolei System Maskowania Kabli pozwoli uporządkować przestrzeń wokół ekranu – przewody zostaną ukryte w tylnej części obudowy i wyprowadzone przez jedną z nóżek.

Telewizor QLED Q70 dostępny pięciu wielkościach: 49, 55, 65, 75 i 82 cale.