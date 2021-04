Telewizor Sony KD-65X7055 w super niskiej cenie! To ostatni moment na zakup

Sklep RTV Euro AGD przygotował ciekawą promocję, w której telewizor Sony KD-65X7055 został przeceniony o 600 zł. Sprawdź, jak się prezentuje i czy warto zdecydować się na zakup.

Szukasz dużego, nowoczesnego telewizora do 3000 zł? W sklepie RTV Euro AGD znajdziesz sporo takich ofert - warto przyjrzeć się promocji na telewizor Sony KD-65X7055. Obecnie kosztuje on 2 899 zł, czyli 600 zł mniej niż cena regularna. Obecnie to najniższa cena na rynku. Do tego, decydując się na opłatę w ratach (30 rat 0%), otrzymasz pół roku gratis.

Czym charakteryzuje się Sony KD-65X7055 ?

Ekran: 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Optymalizacja ruchu: Motionflow XR 200 Hz

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, 3x HDMI, 3x USB

Podświetlenie panelu: Direct LED

Tryb gra / sport: tak / nie

Głośniki: system 2.0 / 2 x 10 W

System dźwięku przestrzennego: S-Force Front Surround

Liczba złączy HDMI: 3

Liczba złączy USB: 3

Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): 146,3 x 90,4 x 34 cm

Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): 146,3 x 84,5 x 8 cm

Szczegóły oferty: www.euro.com.pl

