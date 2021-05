Telewizor The Sero wchodzi na rynek! Czy warto go kupić?

Do bogatej rodziny telewizorów Samsung Lifestyle dołącza designerski i świetnie współpracujący z urządzeniami mobilnymi, telewizor The Sero.

telewizor The Sero

Telewizor The Sero posiada obrotowy ekran zapewniający dostęp do multimediów w orientacji pionowej i poziomej. Znakomicie współpracuje z mediami społecznościowymi poprzez sprawne połączenie z urządzeniami mobilnymi. Treści, które oglądasz na co dzień, będą teraz widoczne w jakości 4k i z niesamowitymi wrażeniami audio, dzięki technologii Quantum Dot z wielokanałowym dźwiękiem.

Telewizor dostępny jest w rozmiarze 43 cali, posiada tryby takie, jak Zegar, Smart View, Dotknij i Wyświetl lub zapewniający odpowiedni nastrój tryb Ambient+. Oprócz możliwości obracania telewizora, możemy także przemieszczać go za pomocą ruchomego stojaka Sero. The Sero oferuje 100% natężenia kolorów oraz technologię telewizorów QLED. To nowoczesny, funkcjonalny sprzęt o ciekawym designie, który warto wziąć pod uwagę.

telewizor The Sero

Źródło: samsung.com