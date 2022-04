Telewizor nie działa? Kup dekoder DVB-T2 marki techbite w Biedronce!

Od poniedziałku w sieci sklepów Biedronka pojawi się dekoder DVB-T2 marki techbite umożliwiający odbiór najnowszego standardu nadawania kanałów Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Ten niepozorny toner rozwiąże wszystkie problemy i to w niskiej cenie.

Dwudziesty ósmy marca daje początek nowej ery telewizji cyfrowej wraz z wprowadzeniem zmiany sposobu nadawania kanałów przesyłanych w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Mowa oczywiście o wprowadzeniu nowego standardu DVB-T2, który to pozwala na odbiór kanałów w formacie FullHD. Niestety, wielkie zmiany wiążą się z tym, że przestarzałe i niestosowane urządzenia po prostu utracą dostęp do wszystkich programów telewizyjnych. Czy jest to równoznaczne z koniecznością kupna nowego telewizora? Na szczęście nie. Wystarczy, że zaopatrzymy się w niedrogi i prost w obsłudze dekoder, na przykład marki techbite, który będzie dostępny do kupienia w sieci sklepów Biedronka już od poniedziałku.

Fot. Techbite

Dekoder DVB-T2 techbite poza oczywistą obsługą najnowszego standardu nadawania kanałów charakteryzuje się niewielkim rozmiarem umożliwiającym dyskretną instalację tuż przy telewizorze. Na panelu przednim znajdziemy wyświetlacz LED oraz widoczny port USB. Ponadto dla komfortu użytkowników z boku obudowy znajdziemy także port HDMI, wejście antenowe oraz popularny SCART (Euro), dzięki czemu urządzenie wyróżnia się wszechstronnością i uniwersalnością.

Co ważniejsze jednak - dekoder DVB-T2 techbite znacząco rozszerzy możliwości nieco starszych odbiorników TV dzięki rozmaitym funkcjom takim jak: elektroniczny przewodnik po programach (EP), nagrywanie programów, czy cofanie-powtarzanie scen (funkcja Timeshift). Poza tym urządzenie pozwoli na odbiór ulubionych programów oraz kilku nowych, chociażby takich jak: TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Polonia i TVP Rozrywka, a TVN-Discovery: TVN HD, TVN7 HD, TTV, TVN Fabuła oraz Metro - i to wszystko w jakości FullHD. Zachęceni? Dekoder DVB-T2 techbite pojawi się w sprzedaży w Biedronce od poniedziałku, 4 kwietnia, w cenie 69,90 zł.

