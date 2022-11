Telewizor z 4K i dużym ekranem do 2500 zł? To możliwe. Wybieramy najciekawsze modele

Marzy ci się telewizor z dużym ekranem i 4K, ale nie chcesz wydawać na niego więcej niż 2500 zł? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby twoje marzenia stały się rzeczywistością. Na rynku znajdziemy ciekawe modele spełniające te wymagania, za które nie trzeba dawać dużych pieniędzy. W tym zestawieniu zebraliśmy kilka najciekawszych modeli.

TCL 50C735 to 50 calowy telewizor QLED o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Za jak najlepsze wrażenia wizualne odpowiada nie tylko technologia QLED sprawiająca, że barwy są wiernie odwzorowane, ale także obsługa wielu wariantów HDR, w tym HDR 10+, HLG czy Dolby Vision. Jest to także świetny wybór dla graczy. Dzięki obsłudze standardu HDMI 2.1 telewizor zapewnia maksymalną zgodność z konsolami nowej generacji. Pozwala to także na obsługę funkcji ALLM co sprawia, że po uruchomieniu konsoli telewizor automatycznie przełącza się w tryb gry. Umożliwia to uzyskanie bardzo niskiego opóźnienia. Za dźwięk w telewizorze TCL 50C735 odpowiada system audio ONKYO. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o czystości i precyzji dźwięku. Za doskonałe wrażenia dźwiękowe odpowiada także technologia dźwięku przestrzennego - Dolby Atmos. Urządzenie działa w oparciu o system Google TV, który jest prawdziwie rewolucyjny w porównaniu do innych tego typu rozwiązań. Następca Android TV pozwala jeszcze lepiej zanurzyć się w świat ulubionych filmów i seriali dzięki systemowi rekomendacji, który dopasowuje treści do naszych zainteresowanie niezależnie od platformy, z jakiej aktualnie korzystamy.

Philips 55PUS7556

Philips 55PUS7556 to telewizor obsługujący rozdzielczość 4K (3840 x 2160) o przekątnej ekranu wynoszącej 55 cali, charakteryzującym się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Zastosowano tutaj technologię LED. Omawiany model może poszczycić się dobrą jakością obrazu dzięki obsłudze większości formatów HDR, w tym Dolby Vision. Możemy liczyć także na dźwięk przestrzenny, dzięki wsparciu technologii Dolby Atmos. Philips 55PUS7556 działa w oparciu o system operacyjny Saphi TV, który zapewnia nam dostęp do popularnych aplikacji, takich jak m.in. YouTube, Netflix, Prime Video czy Disney Plus.

Samsung UE55AU7192U

Samsung UE55AU7192U to 55 calowy telewizor 4K (3840 x 2160) działający w technologii LED. Częstotliwość odświeżania tego modelu to 50 Hz / 60 Hz. Za precyzyjne i żywe kolory w tym modelu odpowiada obsługa różnych formatów technologii HDR (HDR 10+ oraz HLG). Co więcej, po podłączeniu do telewizora soundbara Samsunga z serii Q, możemy liczyć na obsługę technologii Q-Symphony. W odróżnieniu od innych modeli, w takim przypadku głośniki telewizora nie są dezaktywowane. Współgrają z systemem audio, aby dostarczyć nam jeszcze bardziej głębokie doznania dźwiękowe. Telewizor działa w oparciu o system Samsung Tizen 6.0 zapewniający nam dostęp do ogromnej liczby aplikacji i zasobów sieciowych.

Sharp QLED 50EP4EA

Sharp 50EP4EA to telewizor QLED z 50 calowym ekranem wyświetlającym obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Technologia HDR Dolby Vision zapewnia prawdziwie kinowe wrażenia bez konieczności wychodzenia z domu. Idealną płynność oraz ostrość obrazu zapewnia technologia AQUOS Smooth Motion. Za dźwięk w tym modelu odpowiada system audio Harman/Kardon, który zapewnia precyzyjne brzmienie oraz naturalną barwę dźwięku. Telewizor działa w oparciu o system Android TV, dzięki któremu mamy dostęp do mnóstwa aplikacji oraz zasobów sieciowych, tym samym tworząc prawdziwe centrum rozrywki w naszym salonie.

Sharp QLED 50EP4EA

TCL 58P635

TCL 58P635 to 58 calowy telewizor 4K (3840 x 2160) działający w technologii LED. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Technologia Dynamic Color Enhancement sprawia, że urządzenie przez cały czas analizuje sygnał wideo, aby dobrać jak najlepsze odwzorowanie barw. Dzięki temu każda scena wygląda tak, jak zaplanowali twórcy. Korzystając z telewizora TCL 58P635 mamy dostęp do ogromnej liczny treści za pośrednictwem systemu Google TV, który jest następcą Android TV.

LED czy QLED - co wybrać?

W segmencie cenowym do 2500 zł możemy liczyć na dwa rodzaje telewizorów - LED oraz QLED. Technologia LED to nic innego, jak panel LCD podświetlany diodami LED. Można powiedzieć, że technologii QLED (Quantum Dot) bliżej jest do rozwiązań LCD niż OLED (mimo zbliżonej nazwy). Zastosowanie kropek kwantowych zapewnia jednak lepsze odwzorowanie kolorów, wyższą jasność oraz głębszą czerń niż w przypadku technologii LED.

Rozdzielczość 4K to już standard

Przy wyborze nowego telewizora nie ma sensu inwestować w sprzęt, którego rozdzielczość to Full HD. Aktualnie standardem jest już 4K, w związku z czym właśnie na takie modele powinniśmy zwracać uwagę. Różnice pomiędzy Full HD i 4K możemy zobrazować w bardzo prosty sposób za pomocą grafiki.

Zestawiając obok siebie dwa telewizory o tym samym rozmiarze, w przypadku rozdzielczości 4K mamy do czynienia z 4-krotnie większym zagęszczeniem pikseli na całej powierzchni. Dzięki temu obraz jest po prostu bardziej wyrazisty i ostry. Jest to szczególnie widoczne w przypadku telewizorów o dużej przekątnej ekranu.

HDR - co to jest?

W przypadku większości nowych telewizorów, w opisie możemy zobaczyć, że dany model obsługuje technologię HDR. Co to właściwie jest? Nazwa jest skrótem od High Dynamic Range. W skrócie możemy powiedzieć, że jest to różnica pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym punktem na ekranie telewizora. Dzięki temu czerń jest jeszcze głębsza niż w przypadku telewizorów, które HDR nie obsługują. W specyfikacjach poszczególnych modeli możemy zobaczyć różne formaty HDR. Różnią się one między sobą pod względem zaawansowania technologicznego oraz kodowania. Dla przykładu, HDR10 oraz Dolby Vision są do siebie bardzo podobne. Ten drugi wariant jednak obsługuje 12-bitowe kodowanie kolorów (w porównaniu do 10-bitowego kodowania) oraz wykorzystuje dynamiczne metadane. Oznacza to, że dane dotyczące poszczególnych kolorów są inne dla każdej sceny, a nie jak w przypadku statycznych metadanych, dla całego materiału filmowego. Dzięki temu, w przypadku Dolby Vision mimo wielu podobieństw, możemy liczyć na lepszy efekt.