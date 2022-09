Telewizory 8K zostaną zakazane - co dalej z rozwojem nowej technologii?

Telewizory 8K już od kilka lat dostępne są na rynku i mają się coraz lepiej. Niestety może się to niedługo skończyć.

Rozwój technologii jest czymś zupełnie normalnym. Aktualnie standardem jeśli chodzi o zakup telewizora jest rozdzielczość 4K. Zmienia się także rozmiar urządzeń, ponieważ konsumenci coraz częściej sięgają po duże ekrany, takie jak 55 cali i więcej. Przyczyną tego są ciągle pojawiające się nowinki technologiczne i spadające ceny urządzeń, które jeszcze niedawno znajdowały się w klasie premium i na ich zakup mogło pozwolić sobie tylko niewielkie grono użytkowników.

Przypomnijmy sobie jednak jak to było kilka dobrych lat temu. Kiedy rozdzielczość 4K zaczęła mocniej rozpychać się na salonach, a przede wszystkim salonach sprzedaży, u większości ludzi w domach stały telewizory 32, czasami 40 calowe, które nie zawsze oferowały rozdzielczość FullHD. Technologia ma to do siebie, że często wyprzedza swoje czasy i zapotrzebowanie po to, aby w pewnym momencie na stałe zagościć w naszych domach. Tak było z FullHD, tak było z 4K i tak mogłoby się wydawać, że wkrótce będzie z 8K. Czy jednak na pewno?

Telewizory 8K zakazane - jaki powód?

Na sklepowych półkach możemy znaleźć już dość pokaźny zestaw telewizorów, które mogą pochwalić się rozdzielczością 8K. Niedługo jednak może się to zmienić. Branża RTV może otrzymać bardzo bolesny cios, a to wszystko za sprawą zapisu w prawie europejskim. Michał Kanownik, prezes organizacji Cyfrowa Polska wyjaśnia:

Sprawa dotyczy wymogów tzw. ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych. Prezentowane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej limity zużycia energii dla wyświetlaczy elektronicznych o rozdzielczości 8K i MicroLED są nieadekwatne do sytuacji rynkowej. Producenci telewizorów tego typu nie będą w stanie dostosować się do ustalonych limitów.

Problem w tym, że wspomniane wyżej wymogi opierają się na założeniach z lat 2014 - 2017, kiedy to ekrany 8K pojawiły się na rynku europejskim pod koniec 2018 roku, a telewizory MicroLED w 2022 roku. Nie trudno więc zauważyć, że prawo jest lekko przestarzałe i nijak ma się do obecnej sytuacji producentów i aktualnego rozwoju technologii.

Regulacja ma obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Jeśli nic się w prawie nie zmieni, od tego dnia telewizory 8K będą musiały zniknąć ze sklepowych półek. Co więcej, nie dotyczy to tylko tego segmentu urządzeń. Oberwie się także producentom, którzy wypuszczają na rynek także ekrany 4K i HD. Chodzi szczególnie o tańsze modele, które zużywają więcej energii. Mówi się, że może to być nawet 70 % telewizorów 4K i 50 % telewizorów FullHD.

Producenci proszą o pomoc

Eksperci Związku Cyfrowa Polska wystosowali pismo do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, w którym możemy przeczytać:

Zwracamy się z prośbą o interwencję Pana Ministra w tej sprawie na forum europejskim w celu przeprowadzenia przez Komisję Europejską rzetelnego przeglądu rynku oraz urealnienia limitów EEI dla wyświetlaczy 8K i MicroLED.

Co ważne, nie chodzi tutaj o wycofanie wprowadzenia regulacji, ale o przeniesienie terminu jej wejścia w życie. Chodzi o czas, jaki jest potrzebny, aby przeprowadzić rzetelny przegląd technologii oraz zrewidowanie przepisów.

Michał Kanownik podkreśla, że jest to niezwykle istotne z dwóch względów. Pierwszym jest rozwój technologii i dostęp dla społeczeństwa do sprzętu który daje nowe możliwości oraz "konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze świata cyfrowego". Pamiętajmy, że Polska to "pięć głównych zakładów produkcyjnych, liczni podwykonawcy, 30 tysięcy pracowników oraz wartość produkcji na poziomie aż 36 mld złotych rocznie". Interwencja w tej sprawie jest niezwykle potrzebna.

