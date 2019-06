Telewizory OLED Panasonic z trybem skalibrowanym Netflix

Panasonic zaprezentował dziś kolekcję telewizorów OLED na 2019 rok obsługujących tryb skalibrowany Netflix. Jest to funkcja umożliwiająca skalibrowanie ekranu telewizora dokładnie tak, jak twórcy filmu kalibrują swoje monitory na etapie postprodukcji — a więc uzyskanie studyjnej jakości obrazu w domowym zaciszu.

Dzięki temu Panasonic może zaoferować najdokładniejsze odwzorowanie obrazu także w przypadku transmisji strumieniowych. Panasonic i Netflix współpracują ze sobą od dawna, starając się dostarczać klientom rozrywki w najwyższej możliwej jakości. Dzięki tej ścisłej współpracy telewizory OLED firmy Panasonic umożliwiają odbiór programów i filmów nadawanych przez Netflix w formie maksymalnie zbliżonej do standardu studyjnego. Wybierając jedną pozycję menu, użytkownicy serwisu Netflix mogą uzyskać precyzyjne kolory, dokładny kontrast dynamiczny i odwzorowanie ruchu idealnie zgodne z zamysłem twórców treści. Tryb skalibrowany Netflix jest dostępny dla całego katalogu programów Netflix, w tym seriali oraz filmów dokumentalnych i fabularnych. Na przykład fani StrangerThings mogą zobaczyć mroczną „drugą stronę” dokładnie tak, jak chcieliby tego twórcy serialu.

- Jakość ma dla nas fundamentalne znaczenie. Cieszymy się, że dzięki telewizorom OLED firmy Panasonic użytkownicy naszego serwisu będą mogli oglądać programy dostępne na platformie Netflix w maksymalnie autentycznym formacie — powiedział Rob Caruso, wiceprezes ds. współpracy z producentami sprzętu w firmie Netflix.

- W 2019 roku Panasonic postawił sobie za cel dostarczanie ‘więcej Hollwood do większej liczby domów’. Realizujemy to, wprowadzając systemy Dolby Vision i Dolby Atmos we wszystkich najważniejszych modelach naszego sprzętu. Dzięki współpracy z Netfliksem po raz kolejny udostępniamy studyjną jakość obrazu większej rzeszy widzów — powiedział Yasushi Murayama, szef działu produktów audiowizualnych w Panasonic Europe.

Modele obsługujące tryb skalibrowany Netflix: serie GZ2000, GZ1500, GZ1000 i GZ950