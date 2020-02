Telewizory QLED 8K i 4K, telewizory lifestylowe, soundbary - Samsung prezentuje ofertę na 2020 rok!

Podczas Samsung Forum 2020 producent zaprezentował pełną ofertę telewizorów i sprzętu audio na 2020 rok. Liczne nowości to zarówno rozszerzenie znanych serii, jak i nowe produkty.

Samsung zaprezentował swój flagowy telewizor na 2020 rok - jest to QLED 8K Q950TS. Jak pisze o nim producent: "łączy nieskazitelną jakość obrazu i dźwięku, sztuczną inteligencję oraz nowoczesny design". Ma być dostępny w trzech rozmiarach: 65, 75 i 85". Zastosowano w nim technologię Infinity Screen, dzięki czemu ekran zajmuje 99% powierzchni urządzenia, a grubość telewizora to zaledwie 15 mm - co ma zatrzeć granice pomiędzy telewizorem a otoczeniem. W obudowie znalazło się sześć głośników, co powinno umożliwić osiągnięcie dźwięku przestrzennego. Drugi nowy, zaprezentowany dziś telewizor 8K, to model Q800T - będzie dostępny w wersjach o przekątnych od 55 do 82 cali.

QLED 8K Q950TS

W tym roku Samsung mocno stawia na telewizory QLED 4K - pojawią się modele Q60T, Q70T, Q80T, Q90T i Q95T z ekranami o przekątnych od 43 do 85 cali. Jak tłumaczy Nathan Sheffield, Head of TV and Sound Devices z Samsung Europe: "Weszliśmy w nową dekadę inteligentnych telewizorów, a ten rok przyniesie jeszcze więcej możliwości w zakresie ich personalizacji. Linia telewizorów i urządzeń audio na rok 2020 jest wszechstronna, inteligentna i wciągająca jak nigdy dotąd i została dopasowana do różnych stylów życia i potrzeb widzów". Wśród zalet nowych urządzeń wymienione zostały:

Sztuczna Inteligencja i Procesor Quantum 8K - w połączeniu z możliwościami dawanymi przez platformę Tizen mają zwiększać możliwość poprawienia jakości odtwarzanej treści, obraz jest automatycznie skalowany do 033 milionów pikseli. Jak jednak zastzrega producent: "Działanie funkcji Inteligentnego Skalowania zależy od jakości i rodzaju materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera lub w trybie Gra";

Adaptive Picture - funkcja analizuje warunki oświetlenia oraz rozmieszczenie światła w poszczególnych scenach, dopasowując do tych czynników jakość obrazu;

- funkcja analizuje warunki oświetlenia oraz rozmieszczenie światła w poszczególnych scenach, dopasowując do tych czynników jakość obrazu; Objecting Tracking Sound+ (OTS+) - poprzez połączenie głośników na górze, z boku i z dołu telewizora i dzięki wykorzystaniu algorytmu sztucznej inteligencji tworzy trójwymiarowy efekt dźwiękowy;

- poprzez połączenie głośników na górze, z boku i z dołu telewizora i dzięki wykorzystaniu algorytmu sztucznej inteligencji tworzy trójwymiarowy efekt dźwiękowy; Q-Symphony -system nagłośnienia, korzystający z górnych i bocznych głośników jako dodatkowego kanału audio, współpracuje z soundbarami

Kolejna zaprezentowana rodzina to telewizory Crystal UHD, a konkretnie trzy modele zróżnicowane są pod względem funkcjonalności i zastosowanych technologii:

TU7100 - model podstawowy z procesorem Crystal 4K oraz ekranem Crystal

- model podstawowy z procesorem oraz ekranem TU8000 - j.w., dodatkowo Tryb Ambient , który do tej pory dostępny był wyłącznie w serii QLED

- j.w., dodatkowo , który do tej pory dostępny był wyłącznie w serii QLED TU8500 - ma cechy dwóch poprzedników, a dodatkowo wykorzystuje technologię podświetlenia Dual LED

W europejskiej ofercie znalazły się także soundbary z serii Q: Q800T, Q70T i Q60T. Ponadto Samsung zapowiedział wprowadzenie nowych funkcji: Multi-View (pozwala na powielenie treści z urządzenia mobilnego na ekranie, z możliwością wyboru 14 różnych opcji układu dla dwóch okien) oraz Tap View (łatwe połączenie smartfona z TV). Ostatnia zapowiedź to wprowadzenie lifestylowych telewizorów: