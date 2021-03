Telewizory Samsung Neo QLED otrzymują funkcję AMD FreeSync Premium Pro

Samsung zaprezentował nowe modele z linii Neo QLED. Dzięki partnerstwu z AMD wprowadzono do nich AMD FreeSync Premium Pro, co znacznie podniesie komfort rozgrywki. W jaki sposób?

Neo QLED to zaprezentowana właśnie linia telewizorów Samsunga. Wszystkie modele o przekątnej ekranu pomiędzy 50" a 85" otrzymały technologię AMD FreeSync Premium Pro. Jest to zaawansowane rozwiązanie, łączące obsługę HDR z dotychczasową technologią FreeSync. Efektem jest jeszcze umożliwia bardziej płynna gra w rozdzielczości 4K oraz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Korzysta do tego złącza HDMI 2.1 z wykorzystaniem technologii Low Frame Compensation. Obraz ma być nie tylko doskonale ostry, ale również bez rwania i innych efektów psujących wrażenia z gry.

Il-Kyung Sung, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics, tak wyjaśnia nową funkcję:

W ostatnich latach użytkownicy oczekiwali doskonałych wrażeń z korzystania z telewizorów – czy to w trakcie oglądania seriali, podczas domowych treningów, czy przy korzystaniu z najnowszych funkcji konsoli do gier. Dlatego tak ważne było dla nas udoskonalenie doświadczeń graczy w tegorocznych modelach Neo QLED i zapewnienie im prawdziwie przełomowych wrażeń.

Gry obsługujące AMD FreeSync Premium Pro to między innymi Assasin’s Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 czy Horizon Zero Dawn. Dzięki Samsungowi gracze po raz pierwszy gracze mają większe możliwości w postaci telewizorów dostosowanych do wymogów gamingowych. Producent podaje zalety nowych modeli: