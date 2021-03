Telewizory Samsung Neo QLED trafiają do przedsprzedaży

Wybrane modele telewizorów z serii Samsung Neo QLED 4K QN85, QN91, a także Neo QLED 8K QN800 dostępne są od dnia dzisiejszego w przedsprzedaży. Jest to to premierowa linia telewizorów Samsung z nowym podświetleniem Quantum Mini LED i procesorem AI Neo Quantum.

Telewizory Samsung Neo QLED zostały zapowiedziane już w połowie stycznia. Producent zapowiada nowe podejście do stworzenia perfekcyjnego obrazu oraz estetyki telewizora. Zastosowano w tej serii diody Quantum Mini LED. Mają one zaledwie 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED, co ma umożliwić - w połączeniu z technologią sterowania podświetleniem Quantum Dot - pokazanie filmów dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy – z wysokim kontrastem i świetnym odwzorowaniem szczegółów. Odświeżony procesor AI Neo Quantum pozwoli wykorzystać pełen potencjał głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji, co umożliwi oglądanie w jakość bliskiej 4K lub 8K - w zależności od modelu telewizora.

Jak na Smart TV przystało, mamy tu dostęp do platform VoD, obsługę jednym pilotem czy rozbudowane opcje personalizacji. Samsung dodał szereg dodatkowych rozwiązań dla graczy (Panel Gracza, Ultraszeroki Widok w Grach, AMD FreeSync Premium Pro) oraz użytkowników, dla których duży domowy ekran to także narzędzie pracy – PC on TV, czyli szybkie i łatwe podłączenie komputera do telewizora. Przedsprzedaż to możliwość skorzystania z dodatkowej usługi serwisowej: trzy lata ochrony SAMSUNG + 3yr GUARD Serwis. Normalnie jest ona warta nawet 2550 złotych.

Przedsprzedażą objęte są modele telewizorów Neo QLED 4K QN85, QN91, a także Neo QLED 8K QN800 w różnych przekątnych:

QE55QN85AATXXH

QE65QN85AATXXH

QE75QN85AATXXH

QE65QN91AATXXH

QE75QN91AATXXH

QE65QN800ATXXH

QE75QN800ATXXH

Źródło: Samsung