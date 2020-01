Telewizory Samsung gotowe na standard DVB-T2

30 czerwca 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2. Samsung ogłasza, że nowe telewizory są na niego gotowe i podaje listę starszych modeli, które są z nim zgodne.

DVB-T2 ma wejść do użytku w 2022 roku, jednak producent zaczął wdrażanie kompatybilności już niemal dekadę wcześniej - trzy telewizory z 2013 roku są z nim zgodne. W chwili obecnej jest to już u producenta standard od 2018 roku i obecnie wszystkie modele telewizorów, niezależnie od rozdzielczości i wielkości ekranu są kompatybilne z DVB-T2. Standard ten ma przede wszystkim ulepszyć jakość obrazu. Od 31 marca 2010 roku korzystają z niego w ramach multipleksu 3 brytyjskie stacje HD, a w Polsce pierwsze testy miały miejsce od 21 grudnia 2012 do 4 lipca 2013 roku, ponowne - w latach 2015 i 2016. 30 czerwca 2022 roku ma ona stać się standardem w całym kraju.

Samsung opublikował listę swoich telewizorów zgodnych z nadchodzącym standardem. Podajemy kolejno rok produkcji i serie:

2013 - F8000, F7500, F7000

2014 - HU9000, HU8500, HU7500, HU7000, HU6900, H8000, HU7000, H67XX, H66XX, H6500

2015 - JS9500, JS9000, JS8500, JU7500, JU7000, JU6800, JU67XX, JU66XX, JU6410

2016 - S9, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KU7500, KU7000, KU66XX, KU6510, KU6500, KU6400, K6370

2017 - S9, Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU7000, LS003, MU6500, MU6400

2018, 2019, 2020 - wszystkie modele

Jeśli Twój model znajduje się na powyższej liście, oznacza to, ze bez problemu możesz odbierać transmisje DVB-T2.