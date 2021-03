Telewizory Xiaomi staną się jeszcze tańsze. Poznajcie Redmi Smart TV

Xiaomi w 2020 roku rozpoczęło sprzedaż swoich telewizorów na rynku europejskim. Nad Wisłę trafiło kilka modeli, a największą popularnością cieszy się model z 55 calową matrycą 4K. Telewizory produkowane przez Xiaomi pracują pod kontrolą Androida TV (sprawdź nasz ranking tanich telewizorów z Android TV) i posiadają niezwykle atrakcyjne ceny detaliczne. Najlepiej sprzedający się model Xiaomi Mi Led TV 4S 55" kupimy za około 2000 zł.

Jeżeli to dla Ciebie nadal za dużo powinieneś zaczekać na nowe telewizory od Redmi. Już 17 marca w Indiach odbędzie się premiera nowej linii telewizorów Redmi Smart TV. Wiemy już, że będą jeszcze tańsze od swoich odpowiedników z logo Xiaomi na obudowę, ale czego możemy spodziewać się po super tanich telewizorach Redmi?

Redmi chwali się reklamą The XL Experience, co sugeruje, że nowe telewizory zostaną wyposażone w spore matryce.

