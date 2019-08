Telltale Games powraca pod nowym kierownictwem, jest szansa na The Wolf Among Us 2!

Mamy świetne informacje dla sympatyków gier przygodowych autorstwa Telltale Games. Kultowe studia powraca do "żywych".

Telltale Games to studio, które wyspecjalizowało się w tworzeniu gier przygodowych w odcinkach. Ten utalentowany zespół stworzył m.in. The Walking Dead, Tales from the Borderlands, Minecraft: Story Mode, Batman: The Telltale Series czy The Wolf Among Us. Niestety w zeszłym roku wyszło na jaw, że studio było źle zarządzane i jest na skraju bankructwa. Pomimo usilnych prób ratowania firmy, ostatecznie, w listopadzie, ogłoszono jej upadłość.

Oczywiście oznaczało to również anulowanie wszystkich projektów, w tym drugiego sezonu Gry o Tron czy The Wolf Among Us oraz przerwanie finałowego sezonu serii The Walking Dead (po dwóch odcinkach). Na szczęście w tym ostatnim wypadku udało się doprowadzić historię do końca, dzięki wsparciu studia Skybound Games, na którego czele stoi twórca marki The Walking Dead - Robert Kirkman.

Wydawać by się mogło, że już bezpowrotnie straciliśmy szansę na kolejny sezon The Wolf Among Us. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że pozostałości po studiu Telltale Games zostały wykupione przez firmę LCG Entertainment, która chce wskrzesić kultowy zespół i jego marki. Na czele nowego Telltale Games staną Jamie Ottilie i Brian Waddle, którzy nie byli wcześniej związani ze studiem. Zdradzili oni, że niektórzy byli pracownicy oryginalnego Telltale otrzymają oferty pracy jako freelancerzy z możliwością stałego kontraktu w przyszłości.

Co najważniejsze, nowi liderzy studia potwierdzili, że Telltale wciąż posiada prawa do marek The Wolf Among Us, Batman oraz Puzzle Agent. Jamie Ottilie zdradził, że choć jest za wcześnie na jakiekolwiek konkrety, to jego zespół chciałby kontynuować niektóre historie. Czyżby szykował nam się drugi sezon The Wolf Among Us? Miejmy nadzieję, że tak.

