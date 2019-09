Teltonika bezprzewodowo łączy świat IoT

„Mnogość funkcji i zastosowań oraz wysoka jakość i niezawodność urządzeń, które przekładają się na znikomą ilość reklamacji, to solidne argumenty za wyborem rozwiązań Teltoniki” – mówi Adam Wawrzynek, Senior IT Product Manager w spółce Senetic, autoryzowanego partnera marki. Oferta firmy obejmuje systemy monitoringu floty samochodowej, bezprzewodowe routery dla IoT oraz lokalizatory osobiste.

PC World: Marka Teltonika może być nieznana szerszemu gronu odbiorców…

Adam Wawrzynek, Senior IT Product Manager, Senetic

Adam Wawrzynek, Senetic: Faktycznie, choć w branży profesjonalnych systemów monitoringu floty samochodowej, które przez lata stanowiły główny biznes Teltoniki, firma ma ugruntowaną pozycję na rynku i absolutnie nie jest anonimowa. Produkt te są stale udoskonalane, rozwijane oraz wyposażane w najnowsze funkcje. Od kilku lat Teltonika intensywnie rozwija kolejną gałąź swojego portfolio jaką są urządzenia sieciowe, czyli routery 3G/4G/LTE, oraz trackery personalne.

Główna siedziba firmy znajduje się na Litwie, w Wilnie. Tam też mieści się fabryka, w której produkowane są wszystkie urządzenia. Podejście to może wydawać się pewnego rodzaju ewenementem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w celu ograniczania kosztów większość globalnych producentów branży IT decyduje się na produkcję w Azji. W tym przypadku Teltonika idzie pod prąd, bezkompromisowo podchodząc do sprawy jakości oferowanych przez siebie sprzętów. Te zaś cieszą się dużym powodzeniem. W czasie 21 lat istnienia firma wprowadziła na rynek ponad 100 różnych urządzeń, które sprzedały się w liczbie ponad 8,6 mln sztuk w 150 krajach na świecie.

PC World: Wprowadzając do oferty bezprzewodowe routery 4G/LTE Teltonika szeroko otworzyła się na świat urządzeń IoT? Gdy wielu dostawców technologii dopiero snuje śmiałe wizje przyszłości, produkty Teltoniki już dzisiaj nadają Internetowi Rzeczy realny kształt. W jaki sposób?

AW: To prawda. Zacznijmy od tego, że Teltonika nie skupia się na dostarczaniu kompletnych rozwiązań IoT, a jedynie ich jednego, kluczowego komponentu - routera. To bardzo istotna część całego systemu, która zapewnia komunikację urządzeń między sobą, ze światem zewnętrznym oraz serwerami zarządzającymi w miejscach, gdzie nie jest możliwe, albo po prostu ekonomicznie nieopłacalne, podłączenie sprzętu do kablowego łącza szerokopasmowego.

Mamy wiele przypadków wykorzystania urządzeń Teltoniki w różnych branżach, w Polsce i na świecie. Przykładem niech będą rozwiązania dla Digital Signage. Bezprzewodowy router, w połączeniu z wielkoformatowymi ekranami reklamowymi, pozwala agencjom na zdalne dostarczanie reklam i komunikatów, bez konieczności podłączania ekranów do sieci kablowej.

PC World: Internet Rzeczy doskonale wpisuje się w tkankę miejską. W jakim zakresie rozwiązania Teltoniki zmieniają krajobraz polskich miast i miasteczek?

AW: Za dobry przykład weźmy transport publiczny. Zainstalowany w autobusie router łączy w sieć wszystkie elementy systemu IoT obecne na jego pokładzie. Może to być system biletowy, czyli elektroniczne kasowniki miejskich kart, monitoring wizyjny zainstalowany wewnątrz pojazdu, publiczny hotspot albo częściej spotykane w komunikacji miejskiej rozwiązanie lokalizacji pojazdów GPS w czasie rzeczywistym. Pasażerowie, np. korzystając z dedykowanej aplikacji mobilnej, mogą dowiedzieć się kiedy autobus dotrze do przystanku. Takie systemy, również za sprawą Teltoniki, już dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w wielu polskich miastach.

PC World: W materiałach informacyjnych piszecie, że Teltonika stale udoskonala i wprowadza nowe produkty, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Jak duży wpływ na rozwój urządzeń mają ich odbiorcy końcowi? Jakie najciekawsze innowacje pojawiły się w produktach firmy za ich sprawą?

AW: Jako dystrybutor produktów Teltoniki pełnimy funkcję „pośrednika” pomiędzy klientami, a producentem. Często zgłaszamy Teltonice uwagi czy problemy z jakimi spotykają się nasi klienci, tak samo jak sygnalizowane przez nich potrzeby i oczekiwana np. w obszarze dodatkowych funkcjonalności.

Przykładem może być tutaj router RUTX11, jeden z najnowszych modeli w ofercie, dostępny również i u nas. To następca modeli RUT900/RUT950 w którym wprowadzono szereg innowacji, będących odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mowa tutaj o dodaniu obsługi sieci LTE Cat 6 do 300Mbps, zastosowaniu dwuzakresowego modułu WiFi standardu 802.11ac czy zmianie szybkości portów Ethernet z 100 Mbps do 1 Gbps.

PC World: Zatem, dlaczego warto wybrać routery Teltoniki?

AW: Zdecydowanie podkreśliłbym wysoką jakość i niezawodność urządzeń, co jako przedstawiciel dystrybutora mogę poprzeć znikomą ilością zgłoszeń reklamacyjnych. Nie bez znaczenia jest również mnogość funkcji, jakie oferują routery Teltoniki, szczególnie w kontekście ich wykorzystania do budowy systemów IoT.

Co więcej, kompaktowe rozmiary, solidna (aluminiowa) obudowa, dodatkowe akcesoria w postaci uchwytów montażowych do szyny DIN sprawiają, że klienci w jednym pudełku otrzymują kompleksowe, działające rozwiązanie, bez konieczności doposażania go w dodatkowe zasilacze, obudowy, anteny albo licencje.

Całość dopełnia system zdalnego zarządzania routerami Teltonika Remote Management System (RMS) obsługiwany w chmurze. Takie, oparte na chmurze podejście znacznie ułatwia „zapanowanie” nad setkami, a niekiedy nawet tysiącami urządzeń połączonych w ramach jednego ekosystemu IoT. Jestem również przekonany, że u progu wprowadzenia sieci 5G Teltonika jeszcze nie raz zaskoczy klientów innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezprzewodowej komunikacji.