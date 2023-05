Ten Galaxy S23 ma przetrwać nawet wojnę. Taktyczna wersja telefonu ma kilka asów w rękawie

Samsung zaprezentował edycje taktyczne swoich dwóch popularnych telefonów, w tym flagowego Galaxy S23. Sprawdzamy, jak daleko im do futurystycznych gadżetów Jamesa Bonda.

Telefony Samsunga - szczególnie najnowsze flagowce z rodziny Galaxy S23 - to niesamowicie użyteczne i wszechstronne urządzenia, które spisują się świetnie zarówno do codziennych zadań, jak i do niecodziennych zastosowań. Jednakże są takie miejsca, w których potrzebne jest "coś więcej". Jednym z nich jest na pewno wojsko, gdzie nawet telefon musi mieć własne, taktyczne zastosowania. Ze względu na to Samsung przygotował specjalne, wojskowe edycje dwóch popularnych modeli, które trafią niedługo na wyposażenie kilku armii na świecie.

Tzw. Tactical Edition będzie oferowana dla dwóch telefonów producenta. Pierwszym z nich będzie popularny flagowiec - Samsung Galaxy S23. Z kolei drugi to zapewne najbardziej oczywisty wybór - wersję dla armii otrzyma też jedyny smartfon typu rugged od Samsunga, czyli XCover 6 Pro. Niestety żaden z nich nie będzie miał ukrytego noża lub lasera, ale za to dostaną kilka innych funkcji specjalnych.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o zewnętrzne zmiany, nie będzie ich zbyt wiele ani w przypadku Galaxy S23, ani w przypadku XCover 6 Pro. Pierwszy z telefonów pozostanie przy swoim szkle hartowanym Gorilla Glass Victus Plus oraz wodoodporności IP86, ale dodatkowo Samsung ma zapewnić specjalnie zaprojektowane etui, które ma oferować militarny poziom ochrony. Z kolei XCover 6 Pro już teraz oferuje podobne bezpieczeństwo, ale jednocześnie ma on wymienną baterię oraz certyfikat MIL-STD-810H, który zapewnia optymalną pracę w różnych, często ekstremalnych temperaturach.

Patrząc na specyfikację techniczną, taktyczne warianty nie będą mocno różnić się od swoich cywilnych odpowiedników. Galaxy S23 zaoferuje procesor Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB pamięci RAM, z kolei XCover 6 Pro będzie wyposażony w Snapdragon 778G. Nie wiemy wiele więcej, gdyż Samsung nie udostępnił jeszcze pełnej specyfikacji tych modeli.

Zmiany zajdą jednak w funkcjonalności telefonów, które zostaną dostosowane do wymagań wojskowych. Oba modele będą miały możliwość włączenia kamery podczerwonej, zapewniającej wizję w nocy - zapewne będzie to możliwe za pomocą dodatkowego sprzętu. Co więcej, Samsung wyposażył też telefony w "Stealth mode", który całkowicie wyłącza łączność LTE, dzięki czemu urządzenia o wiele trudniej wykryć. Co więcej, będzie je też można podłączyć do taktycznych linii komunikacyjnych, a nawet podłączyć do zewnętrznych systemów GPS, czy też korzystać z nich do sterowania pojazdami bezzałogowymi.

Niestety nie zapowiada się, jakoby specjalna wersja była dostępna na rynku cywilnym - raczej trafi ona prosto do poszczególnych armii. Na pewno te telefony znajdą się na wyposażeniu armii Koreańskiej oraz USA, nie wiemy natomiast, czy trafią także do Wojska Polskiego.